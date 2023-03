Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:59

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:59

1 Nisan Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü kapsamında Bostanlı’da ‘Sağlık Çalışanları Saygı Anıtı’nda toplanan sağlık çalışanları Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarını andı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları olduğu anıtta çelenk sunumu ve saygı duruşu gerçekleştiren sağlıkçılar adına basın bültenini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu.

“HER 10 KİŞİDEN BİRİSİ BU HASTALIĞI GEÇİRDİ”

“Covid döneminde ve deprem felaketinde cansiper çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz ama hala cezalandırmak ve meslekten men edilmek için yapılmış yasa tasarılarıyla uğraşıyoruz!” diyerek sözlerine başlayan Dr. Kaynak, insanlık tarihinin en önemli pandemisine, enfeksiyon salgınına maruz kaldığımızı hatırlatarak, “Bu çok vahim dönemde, tüm dünyada 684 milyon olgu ve 6.8 milyon can kaybı oldu. Nerdeyse, dünyada her 10 kişiden birisi bu hastalığı geçirdi ve her bin kişiden birisi de hayatını kaybetti. Ülkemizde ise 17 milyonu aşkın insanımız hastalandı ve 101.492 canımızı yitirdik” dedi.

“KAMU YÖNETİMİ İNSANLARIMIZI YALNIZ BIRAKTI”

Sokağa çıkma yasakları gibi dünyanın pek çok yerinde uygulanan pandemi yasaklarını hatırlatan Kaynak, “Ülkemizdeki kamu yönetimi insanlarımızı yalnız bıraktı. Onlara destek olacağına bağış yapsınlar diye kamuya ait IBAN numaraları verildi. Pandeminin ağır yükünü sırtlarında taşıyan, binlerce hayatı kurtaran hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşamı daha ağır koşullarda devam etti.

Hekimlerimiz ve sağlık görevlileri gece gündüz demeden canla başla hayat kurtarmaya çabaladılar, günlerce sevdiklerinden uzak kaldılar, koruyucu giysilerin altında zar zor nefes alırken hastalarına nefes olmaya çalıştılar. Maskeler yüzlerinde, tanık oldukları kayıplar ruhlarında derin izler bıraktı. Salgının başlangıcının üzerinden üç yıl geçti, pek çok şey yavaş yavaş eski haline döndü ama ne kayıplarımız geri döndü ne de bu salgının sağlık görevlilerinin ruhunda açtığı yaralar iyileşti” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE 557 SAĞLIK ÇALIŞANINI KAYBETTİK”

“Ülkenin genelinde var olan eşitsizlikler, genel yoksullaşmanın getirdiği sağlık sorunlarının üzerine pandemi, daha ciddi bir kırılganlık yarattı” diye devam eden İzmir Tabip Odası başkanı, “Neo-liberal kapitalizmin ve 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm karabasanının zayıflattığı sağlık sistemi, bu pandemiyi, bilimsel ölçeklerde ve birinci basamakta, salgın biliminin kurallarına göre değil, üçüncü basamak sağlık tesislerinde karşılamayı hedefleyerek büyük bir kaosun doğmasına yol açtı. Maske dağıtımından , aşı dağıtımına kadar ki yönetim zaafları, eşitsizlik, yetersizlik, ülkemizde, bu salgının giderek büyüyen bir felaket haline dönmesine yol açtı. Sadece pandeminin birinci basamakta karşılanması yerine hastanelerde karşılanması stratejisi bile salgının toplumsal düzeydeki bulaşın engellenememesi sonucunu ortaya çıkardı ve bunun bedelini de sağlık çalışanları canları ile ödedi. Gerçekten de Covid enfeksiyonlarının yüzde 10’luk bir kısmını sağlık çalışanları oluşturdu. Bu salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarından dünyada yaklaşık 180.000 kayıp oldu ve ülkemizde de 557 sağlık çalışanını kaybettik. Bu kayıpların 280’i ise hekim ve diş hekimi idi” ifadelerini kullandı.

“HEKİMLERİMİZİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN ÜSTÜN ÇABASI...”

İktidarın pandemideki politikalarını eleştiren Prof. Dr. Kaynak, “Buna karşılık kamu idaresi başından beri, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza ne gereken uygun maske ve kişisel korunma imkanı ne de uygun çalışma olanakları sağlamayı hedeflemedi ve bu konuda büyük bir umursamazlıkla sağlık çalışanlarını yalnız bıraktı. Hatta hastalananların izin ve özlük haklarından tutun da bunun bir meslek hastalığı statüsüne alınmasını bile kamu yönetimi tuhaf bir şekilde savsakladı ve ağır bir vurdumduymazlıkla geçiştirdi. Bu nedenle bu salgın, eğer bu derece ağır atlatılmakla birlikte, daha ağırından daha vahiminden korunduk ise bu, kamu yönetiminin organizasyonu ve becerisi sayesinde değil doğrudan doğruya hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın insani fedakarlığı, üstün çabası ve adeta savaşımı ile sağlandı. Bu yolda hayatını kaybeden meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliriz” dedi.

“AFET, FELAKETE DÖNÜŞTÜ”

Kahramanmaraş depremleri sonrası afetin felakete dönüşmesinin nedeni olarak iktidarın politikalarını gösteren Süleyman Kaynak, “Burada ek olarak, ülkemizde her doğa olayının bir felakete dönüşmesine yol açan kamu yönetiminin, 6 şubat depreminin de bir felakete dönüşmesine yol açan, her türlü yağışın bir afete dönüşmesine yol açan ve uzun yıllardır uygulanan insan yerine betonu tercih eden politikalarını kınıyoruz ve bu süreçte yitirdiğimiz onbinlerce canımızın anısı önünde saygıyla eğiliriz. Yüzbinlerce ; gerek bedeni ve ruhu yaralanmış depremzedelerimize de iyilikler ve şifalar dileriz.

“YASA TASARISI GERİ ÇEKİLSİN”

AKP iktidarının son 20 yılda sağlık sisteminin yıktığını işaret eden Kaynak, “Son 20 yıllık dönemdeki sağlıkta dönüşüm adı altında uygulanan sağlık alanındaki ciddi yıkım ve hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik düşmanca tutumlar ve düzenlemeler, seçimlere 44 gün kalmışken ve deprem alanında ve tüm ülkemizde sağlık sistemi çökmüşken, hala mecliste, hangi ihtiyaçtan ve hangi aceleyle ele alındığı belli olmayan, hekimliğin ülkemizde artık yapılamayacak bir meslek haline getiren bilimden ve akıldan uzak bir torba tasa tasarısının bir oldu bittiye getirilmeye çalışılmasını ne anlamak ne de izah etmek mümkün değildir. Bu vesile ile tekrar iktidara sesleniyor ve bu yasa tasarısının tümünün geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Covid pandemisi sürecinde yaşamını yitiren hekimler ve sağlık çalışanlarının anısına, Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği 1 Nisan gününü “Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anma günü” olarak kabul ettiğini hatırlatan Süleyman Kaynar, “Biz bu anıların taze tutulması adına, İzmir Tabip Odası olarak, çok sevgili Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ın büyük katkısı ve öngörüsü ile, buradaki anıtın açılması düşüncesine katkıda bulunduk ve geçmiş dönem başkanımız Dr. Lütfü Çamlı ve YK üyelerimiz, bu anıtı İzmirimize kazandırmak için çaba sarfettiler” diyerek sözlerini noktaladı.