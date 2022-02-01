Bilim insanları esnek, ateşe dayanıklı ve küf korumalı ahşap geliştirdi
Çinli bilim insanları, ateşe dayanıklı ve küf korumalı olmasının yanı sıra binlerce kez katlamaya da dayanabilen ultra esnek ahşap bileşenleri geliştirdi.
Bilim insanları, iki haftalığına oda sıcaklığında bekletilen esnek ahşap bileşenlerini gösteriyor. (Fotoğraf araştırmacılar tarafından Xinhua'ya temin edilmiştir.)
Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu ahşap materyal uzun dönemli esnekliğini sıfırın altında 40 santigrat dereceden sıfırın üstünde 50 santigrat dereceye kadar muhafaza edebilen ve 400 ila 500 santigrat dereceye kadar olan açık ateşle tutuşmayan bir çeşit yenilenebilir doğal kaynak.
Öte yandan araştırmaya göre ahşap materyal, bağıl nemin yaklaşık yüzde 90 olduğu bir ortamda oda sıcaklığında geçirdiği 75 günün ardından yüzde 100'e varan küf korumasıyla orijinal görünümünü korurken işlem görmemiş ahşap ise tamamen küfle kaplanıyor.
Hainan Üniversitesi ve Güneybatı Minzu Üniversitesi'nden bilim insanları, hücre duvarındaki katı odun özünü çıkarabilmek için, kalınlığı iki ila beş milimetre olan düşük yoğunluklu balsa odununu 12 saat boyunca 100 santigrat derecede alkali sıvılardan oluşan bir karışıma batırdı.
Ardından da ahşabı, poliakrilamid temelli modifiye edilmiş hidrojelle doldurdular ve bu da malzemelere mükemmel bir esneklik, rutubete karşı koruma ve alevlere dayanıklılık kazandırdı.
Araştırma ayrıca, ahşap bileşenlerinin 180 derecelik eğilme açısıyla bin kez katlanmaya ya da 24 saat boyunca sıfırın altında 60 santigrat derecede dehidrasyon vakumuna dayanabildiğini gösterdi.
Araştırmacılar, hızlı şekilde endüstrileştirilebilecek hazırlama yönteminin ahşap bileşenlerin inşaat, tıbbi ekipmanlar ve stres sensörlerinin uygulamasında kullanılmasına zemin hazırladığını söyledi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Giresunspor'dan yalanlama
- Petrol sızıntısı Amazon ormanlarına yayıldı
- Putin ve Macron görüştü: Anlaşmaya varıldı
- Kamu yatırımlarına dolar darbesi
- ABD'den korkutan iddia: Asker sayısını 30 bine çıkaracak
- Elektrik faturaları ne kadar düşecek?
- 'Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar'
- ABD Başkanı Biden, Katar lideri Sani ile bir arada
- Tokat'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Karadeniz ekibinden sert tepki