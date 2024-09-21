Bilim insanları foklarda kuduz salgını tespit etti

Yayınlanma: 21.09.2024 - 06:06

Güncelleme: 21.09.2024 - 06:06

Eyalet veterineri Lesley van Helden, Güney Afrika kıyılarındaki çeşitli yerlerde ölü bulunan 24 Güney Afrika kürklü fokta kuduz tespit edildiğini söyledi.

Helden virüsün deniz memelileri arasında yayıldığının daha önce hiç kayda geçmediğini belirterek, bunun bir ilk olduğunu kaydetti.

FOK TARAFINDAN ISIRILAN KÖPEĞE KUDUZ BULAŞTI

Güney Afrika'daki yetkililer Cape Town'da bir köpeğin fok tarafından ısırılmasının ardından ilk kez haziran ayında Cape kürklü foklarında kuduz virüsü gördü.

Köpeğe kuduz bulaşmasının ardından, araştırmacılar, 2021'den bu yana topladıkları 135 fok ölüsünden alınan beyin örnekleri üzerinde kuduz testleri yaptı.

Buna ek olarak 20 yeni örnek toplandı ve o testler de pozitif sonuç çıktı.

Yetkililer, Ağustos 2022'de toplanan bir fok ölüsünden de pozitif sonuç çıktığını, bunun da kuduzun fok popülasyonunda en az iki yıldır bulunduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Bilim insanları kuduzun foklara nasıl geçtiğini, türün içinde yaygınlaşıp yaygınlaşmadığını ve kontrol altına almak için neler yapılabileceğini bulmaya çalışıyor.

Güney Afrikalı yetkililer konu üzerinde uluslararası uzmanlarla işbirliği yapıyor.