Bilim insanları 50 yıl sonra yeni kan grubu keşfetti: MAL

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:27

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:27

NHS Blood and Transplant, Bristol Üniversitesi ve NHSBT Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı’ndan araştırmacılar, AnWj antijeninin 47. kan grubu sistemi olan MAL ile ilişkili olduğunu belirlediler. Çoğu insan AnWj pozitifken, bazı bireylerde bu antijenin eksik olduğu tespit edildi. Bu durum, özellikle kan transfüzyonlarında risk yaratabiliyor.

ANWJ ANTİJENİNİN GİZEMİ AYDINLATILDI

Kıdemli araştırmacı Louise Tilley, "AnWj'nin genetik arka planı 50 yılı aşkın süredir bir gizemdi ve bunu çözmek, uzun bir ekip çalışmasının sonucuydu" diyerek bu keşfin önemini vurguladı. Yeni sistemin, nadir kan grubu olan hastalar için hayat kurtarıcı bir adım olduğunu belirten Tilley, "Bu keşif, nadir görülen AnWj negatif kan grubuna sahip hastaların tanınmasını ve tedavi edilmesini kolaylaştıracak" ifadesini kullandı.

Araştırma, yeni genetik testlerin önünü açarak nadir görülen hastaları tanımlama ve tedavi etme konusunda önemli bir gelişme sağladı. MAL kan grubunun keşfi, kan nakli sırasında ciddi reaksiyonların önlenmesine de yardımcı olacak.

Bilim insanları, moleküler eksiklik sayesinde bu yeni kan grubunu tanımlamayı başardı. 1972’de hamile bir kadının kanında eksik olan AnWj antijeninin, insanların yüzde 99,9’unda mevcut olduğunu ortaya koydular. Artık AnWj-negatif hastaların genetik geçmişinin belirlenmesi ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesi mümkün olacak.

Bu nadir kan grubunun özellikleri, hastalar üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Ancak, bu tür durumların anlaşılması ve tedavi edilmesi, daha fazla hayat kurtarmak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni buluş, tıp dünyasında heyecan yaratan bir gelişme olarak öne çıkıyor.