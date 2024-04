Bilim insanları Güneş Sistemi'nin sonunu öngördü

Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:42

Güncelleme: 11.04.2024 - 13:42

Güneş sistemimizin sonunun, Güneş öldüğü zaman buradaki gezegenlerin yıldızı tarafından ezilip yenmesiyle gelebileceği yeni bir araştırmada öne sürüldü. İç gezegenler yani Merkür ve Venüs, neredeyse kesinlikle Güneş tarafından yutulacak. Jüpiter'in uyduları gibi Güneş Sistemi içindeki diğer nesneler de dışarı fırlatılıp parçalanabilir. Ancak Dünya'nın kaderi biraz daha belirsiz. Bilim insanları, ölmekte olan yıldızımız tarafından yenebileceğimizi ya da gezegenimizin yaşanılamaz bir cehenneme dönüşebileceğini söylüyor.

DÜNYA ATMOSFERİNİ VE OKYANUSUNU KAYBEDECEK

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Warwick Üniversitesinden Boris Gaensicke, "Dünya'nın Güneş onu yakalayıp yakmadan önce yeterince hızlı uzaklaşıp uzaklaşamayacağı net değil ancak [eğer yaparsa] Dünya [yine de] atmosferini ve okyanusunu kaybedecek ve yaşamak için çok güzel bir yer olmayacak" dedi.

Öğretim üyesi Gaensicke, bizimki gibi diğer gezegen sistemlerinde, ev sahibi yıldızlar ölüp beyaz cüce haline geldiğinde yaşananları inceleyen yeni makalenin yazar ekibinin bir parçası. Bu çalışma, kendi Güneş sistemimiz yaklaşık 5 milyar yıl sonra sona erdiğinde yaşanacak durumlara dair ipucu sunuyor.

Bilim insanları bunu da çok farklı üç uzak yıldızdaki "geçişleri" ya da cisimler önlerinden geçerken parlaklıklarında meydana gelen kısa ve ani düşüşleri izleyerek yaptı. Bunlar, bu yıldızların etrafındaki nesnelerin doğasını çözmek için kullanılabilir ve böylece bir beyaz cücenin etrafındaki enkazın akıbetinin öğrenilmesini sağlayabilir.

MARS, DÖNMEYE DEVAM EDEBİLİR

Öğretim üyesi Gaensicke, "Beyaz cücenin etrafında her birkaç saatte bir hızla dönen asteroitlerin, belki uyduların ve hatta gezegenlerin enkazını tespit edebilmemiz epey akıl almaz bir şey. Ancak çalışmamız bu sistemlerin davranışlarının birkaç yıl içinde hızla değişebileceğini gösteriyor" dedi.

Çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzu düşünsek de bu sistemlerin kaderi hayal edebileceğimizden çok daha karmaşık.

Gezegen komşularımızdan bazıları biraz daha az dramatik kaderlerden muzdarip olabilir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi 4 gaz deviyle Mars, bir beyaz cücenin yörüngesinde dönmeye devam edebilir.

Araştırmacılar, bu gezegenlerin daha küçük uydularının ve herhangi bir asteroitin toz haline gelerek ölü yıldızın içine düşeceğini tahmin ediyor.

Öğretim üyesi Gaensicke, "Üzücü haber şu ki Dünya, muhtemelen beyaz cüceye dönüşmeden önce genişleyen Güneş tarafından yutulacak" dedi.

Güneş Sistemi'nin geri kalanı içinse Mars ve Jüpiter arasında bulunan bazı asteroitler ve belki de Jüpiter'in bazı uyduları yerinden oynayabilir, araştırdığımız parçalanma sürecine maruz kalacak kadar sonunda beyaz cüceye dönüşecek yıldıza yaklaşabilir.

Çalışma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan "Beyaz cücelerden geçen enkazlarda uzun vadeli değişkenlik" (Long-term variability in debris transiting white dwarfs) başlıklı yeni bir makalede rapor edildi.