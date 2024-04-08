'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!

Tüm dünyanın merakla beklediği güneş tutulması başladı. İlk görüntüler, Meksika'nın Pasifik kıyılarından geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 21:59
'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!
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Meksika'nın Mazatlán kentinde çekilen görüntülerde Ay'ın, Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş'i perdelediği görüldü ve gözlemciler kısa bir süreliğine gündüz vakti geceyi yaşadı.

İşte, o görüntüler:

Meksika'nın ardından Şili'de de gözlemciler güneş tutulmasına büyük ilgi gösterdi...

NASA'ya göre, tutulma yolu Meksika'dan başlayarak, ABD'nin Teksas eyaletinden girip, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvanya, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine eyaletlerinden geçecek. 

Tutulma, Kanada'nın Güney Ontario eyaletine girdikten sonra Quebec, New Brunswick, Prens Edward Adası ve Cape Breton üzerinden geçerek Newfoundland'da sona erecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girmesiyle oluşurken, tam güneş tutulmaları sırasında Ay, Güneş'in tüm ışığını bloke eder.

Tam tutulma ortalama her 18 ayda bir, Ay'ın karanlık siluetinin Güneş'in yoğun parlak ışığını tamamen kapatarak çok daha sönük olan güneş koronasının görünmesini sağlamasıyla meydana gelir. Herhangi bir tutulma sırasında, bütünlük en iyi ihtimalle Dünya yüzeyinde sadece dar bir alanda gerçekleşir. Bu dar yola "bütünlük yolu" denir.

TÜRKİYE'DEN NE ZAMAN İZLENEBİLECEK?

Türkiye'de izlenebilecek bir sonraki önemli güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek ve "parçalı güneş tutulması" olacak.

Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki tam güneş tutulması ise 2060 yılında gerçekleşecek. 

Tam güneş tutulmaları nadir gök olaylarıdır ve belirli bir coğrafi konumdan gözlemlemek için uzun süre beklemek gerekebilir. 

Bu nedenle, 2060'taki tam güneş tutulması Türkiye için özel bir gözlem fırsatı sunacaktır.


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