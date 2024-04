'İlk görüntüler geldi...' Tam güneş tutulması başladı!

Meksika'nın Mazatlán kentinde çekilen görüntülerde Ay'ın, Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş'i perdelediği görüldü ve gözlemciler kısa bir süreliğine gündüz vakti geceyi yaşadı.

İşte, o görüntüler:

BREAKING: First view of total solar eclipse from Mazatlán, Mexico.https://t.co/uZAjCed3Dm pic.twitter.com/0CB3qMwadb