Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:22

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. İİklim Değişikliği Başkanlığı Genel Müdürlüğü'ne Halil Hasar getirildi. Yurttaşlar, Halil Hasar'ın hayatını merak etti. Peki, İklim Değişikliği Başkanlığı Genel Müdürü Halil Hasar kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Hasar'ın önceki görevleri neler? İşte Halil Hasar'ın hayatı ve biyografisi...

HALİL HASAR KİMDİR?

Halil Hasar, 1975 yılında Bingöl'de doğdu. Hasar, 1994’te Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve 1997’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Ders dönemini tamamladıktan sonra 2001 yılında Membran Prosesler ile ilgili tezini Fırat Üniversitesi’nde tamamladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ve 2009 yılında ise Profesör unvanını aldı.

Halil Hasar, 2006 – 2007 yıllarında Arizona State University (ABD) bünyesinde, Biodesign Institute’te Prof. Bruce E. Rittmann danışmanlığında Enerji Verimli Arıtma Sistemleri üzerine “post doktora” çalışmalarını tamamladı. 2011 yılında University College Dublin’de (İrlanda) Prof. Eoin Casey ile birlikte enerji verimli arıtma sistemleri üzerine ortak çalışmalar yürüttü. Ayrıca, 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye, Güney Kore ve Almanya uluslararası ortak iş birliği projesi kapsamında altyapı mühendisliğinde biyoteknolojik çözümleyici uygulamalar üzerine çalışmalar yürüttü.

Halil Hasar, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi’ni kuran ekipte yer aldı, üşkemizin dışa bağımlı olduğu membran prosesleri sektöründe Milli Teknoloji geliştiren MEMTEK merkezinde çeşitli araştırma projelerinde bulundu ve halen MEMTEK yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Çoğunluğu Q1 ve Q2 kategorisinde olan ve alanında yüksek etki değerlerine sahip dergilerde yayınlanmış 70’in üzerinde SCI yayını ve 200’ün üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları isimli üç ciltlik eserin yazarları arasında yer aldı. 30’un üzerinde uluslararası kongre, sempozyun vb. konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Halil Hasar, bugüne kadar birçok yüksek bütçeli proje yürütmüştür. Bunların; 6 TÜBİTAK projesinde yürütücü, 5 TÜBİTAK projesinde araştırmacı, 2 TÜBİTAK projesinde danışman olarak görev aldı. Ayrıca 8 ulusal projede de yürütücü ve araştırmacı olarak bulundu. Danışmanlığında 7 doktora ve 15 yüksek lisans tamamlandı.

2002 – 2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı, 2008 – 2010 Mühedislik Fakültesinde Fakülte Kurul Üyesi, 2008 – 2011 Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 2010 – 2014 Fırat Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 yılından itibaren Çevre Teknolojisi ABD Başkanı, 2012 – 2015 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2012 – 2020 Üniversite Senato Üyesi olarak çeşitli idari görevlerinin yanı sıra 2015 – 2020 yılları arasında Fırat Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu olarak Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009 – 2012 yıllarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde altyapı ve atık yönetimi gibi konularda eğitmen olarak görev aldı.

2014 – 2018 TÜBİTAK’ta ÇAYDAG Grup Yürütme Komitesi Üyesi (GYK), 2015 – 2019 yılları arasında Havza Yönetimi, Membran Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri çağrı programlarında ÇPDK üyesi olarak görev yaptı.

2016 – 2019 yıllarında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığında doçentlik ön değerlenidrme komisyon üyesi olarak görev aldı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Ağustos 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. İİklim Değişikliği Başkanlığı Genel Müdürlüğü'ne Halil Hasar getirildi.

HALİL HASAR EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Halil Hasar, evli olup dört çocuk babasıdır.