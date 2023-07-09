Apple'ın bilim kurgu dizisi YouTube'da ücretsiz olacak

Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:46

Güncelleme: 09.07.2023 - 14:46

Apple'ın dijital yayın platformu Apple TV+'da yayınlanan bilim kurgu dizisi Silo'nun ilk bölümünü Twitter'da yayınlanmıştı. Şimdi ise bilim kurgu fantezi dizisi Foundation'ın da ücretsiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Dizinin ilk bölümü Pazartesi günü YouTube'da yayınlanacak.

Foundation'ın ilk sezonu Eylül 2021'de yayınlanmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından şimdi ise Apple dizinin ikinci sezonunu yayınlamayı planlıyor.

Dizinin ilk sezonunun yanı sıra YouTube'da Canlı olarak dizinin yönetmeni David Goyer ile soru-cevap etkinliği de yapılacak.

Bu strateji ile Apple dizinin popülaritesini artırmayı ve daha fazla izleyiciyi Apple TV+ platformuna çekmeyi amaçlıyor.