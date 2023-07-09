Apple'ın bilim kurgu dizisi YouTube'da ücretsiz olacak

Apple dijital yayın platformu Apple TV+'da yayınladığı Foundation bilim kurgu dizisinin ilk bölümünü YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:46
Apple'ın bilim kurgu dizisi YouTube'da ücretsiz olacak
Abone Ol google-news

Apple'ın dijital yayın platformu Apple TV+'da yayınlanan bilim kurgu dizisi Silo'nun ilk bölümünü Twitter'da yayınlanmıştı. Şimdi ise bilim kurgu fantezi dizisi Foundation'ın da ücretsiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Dizinin ilk bölümü Pazartesi günü YouTube'da yayınlanacak. 

Foundation'ın ilk sezonu Eylül 2021'de yayınlanmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından şimdi ise Apple dizinin ikinci sezonunu yayınlamayı planlıyor. 

Dizinin ilk sezonunun yanı sıra YouTube'da Canlı olarak dizinin yönetmeni David Goyer ile soru-cevap etkinliği de yapılacak. 

Bu strateji ile Apple dizinin popülaritesini artırmayı ve daha fazla izleyiciyi Apple TV+ platformuna çekmeyi amaçlıyor.


apple foundation youtube

İlgili Haberler

Apple, mevcut olanlardan farklı bir monitör üzerinde çalışıyor

Apple, mevcut olanlardan farklı bir monitör üzerinde çalışıyor
İlk mikroLED ekranlı Apple Watch ertelendi mi?

İlk mikroLED ekranlı Apple Watch ertelendi mi?
Apple, Vision Pro üretiminde sorun yaşıyor! İşte nedeni

Apple, Vision Pro üretiminde sorun yaşıyor! İşte nedeni

En Çok Okunan Haberler