Bilim insanları Peru'da dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası buldu

Yayınlanma: 21.03.2024 - 22:04

Güncelleme: 21.03.2024 - 22:04

Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.

"Pebanista yacuruna" olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.

Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.