Bilim insanları serinleten güneş kremi geliştirdi

Araştırmacılar, kamelya çiçeklerinin poleni kullanılarak üretilen yeni güneş kreminin, güneşin zararlı UV ışınlarını engellemekle kalmayıp aynı zamanda kullanıcıları serinleteceğini ve geleneksel koruyucu güneş kremlerinin ekolojik etkisini azaltacağını iddia ediyor.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) malzeme bilimciler, deneylerde polen bazlı güneş kremlerinin, titanyum dioksit ve çinko oksit gibi mineraller kullanan ticari güneş kremleri kadar etkili bir şekilde UV ışınlarını emdiğini ve engellediğini belirtti.

Independent Türkçe'de yer verilen ayrıntılara göre araştırma ekibi yaptıkları testlerin, kamelya poleni bazlı güneş kremlerinin "cilt yüzeyinin sıcaklığını düşürme ve böylece simüle edilmiş güneş ışığı altında cildi serin tutma kabiliyetine" sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Bu etki, cilt sıcaklığının diğer ticari olarak satılan güneş kremlerine kıyasla 20 dakika boyunca yaklaşık 5 santigrat derece daha soğuk kalması anlamına geliyor.

Ekip soğutma etkisinin, polenin görünür ve yakın kızılötesi spektrumda (ısı oluşumundan büyük ölçüde sorumlu dalga boyları) daha az enerji emen doğal özelliklerine bağlandığını belirtti. Ekip, güneş kremlerinin çevreye etkisini, standart güneş kremlerine kıyasla mercanlar üzerindeki etkisini inceleyerek değerlendirdi.

Ticari güneş kremlerinin sadece iki günde mercanların beyazlamasına ve 6. günde mercanların ölümüne neden olduğunu buldular. Buna karşılık polen bazlı güneş kremleri mercanları etkilemedi. Mercanlar 60 güne kadar sağlıklı kaldı.

Araştırmacılar, her yıl tahmini 6 bin ila 14 bin ton ticari güneş kreminin, denize giren insanlardan akması veya atık sular aracılığıyla okyanusa karıştığını belirtti.

Çalışmanın baş yazarı, NTU Singapur Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Cho Nam-Joon, polenin yaygın bulunduğunu ve sağlık yararları için sıklıkla tüketildiğini söyledi.

Aynı zamanda NTU'nun Öncü Programlar Direktörü ve NTU'da Çapraz Ekonomi Merkezi Direktörü olan Prof. Cho,"Polenin doğal olarak UV ışınlarına dayanıklılık sergilediğini biliyoruz çünkü kabuğunun iç bileşenlerini güneş ışığı da dahil zorlu çevre koşullarından koruması gerekiyor. Araştırmamız, polen tanelerini jel benzeri bir forma dönüştürerek insan cildine kolayca uygulanabilmelerini sağlamanın yolunu geliştirmeyi amaçlıyordu" diye açıkladı.

İnsanlar için alerjen olmayan, çevre dostu, uygun fiyatlı ve etkili bir doğal güneş kremi geliştirmek istedik. NTU, bu alandaki derin uzmanlığından bu noktada yararlandı. Malzeme bilimi ve mühendisliği, hem insanlık hem de dünya üzerinde etkisi olan sürdürülebilir ve gerçek dünya çözümleri geliştirmek için kullanılıyor.

Polenlerin saman nezlesini tetiklemesinden endişe duyanlar için ekip, tüm polen türlerinin alerjiye neden olmadığını ve kamelya poleni kendi kendine tozlaşan bir çiçek olduğu için genellikle alerji yapmadığını belirterek bu endişeleri de giderdi.

Peki bu sihirli güneş iksirini ne zaman elde edebiliriz ve neden rekor kıran sıcaklıkların yaşandığı bu yaz kendimizi serinletmedik?

Güneş kremi şu anda hazır değil ancak ekip üniversiteyle birlikte teknolojiyi geliştirmeyi düşündüklerini ve ayrıca ürünü ticarileştirmek için sektör ortaklarıyla çalışmayı umduklarını söyledi.