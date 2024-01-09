Bilim insanları uzaya ve uzaylılara resmi bir davet gönderdi

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:23

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:23

Yollanan mesajda, asal sayıların bit haritası, yaşamla ilişkili elementler, su, etanol ve dopamin tasvirleri, at ve insan formları ve bir manzara yer alıyor. Kentucky eyaletinin Lexington şehri, insanlar tarafından görmezden gelinmekten o kadar sıkılmış görünüyor ki, uzaya ve uzaylılara resmi bir davet gönderdi.

2063 YILINDA DAVET EDİLDİKLERİNİ BİLECEKLER

Chip'in aktardığına göre bu her ne kadar turistik bir hamle olsa da mesaj tamamen gerçek. Geçtiğimiz sonbaharda kızılötesi lazer yoluyla TRAPPIST-1 yıldız sistemine gönderilen davet, Lexington turizm bürosunun bir projesi. VisitLEX'e göre, bunu gerçekleştirmek için mühendisler, dilbilimciler ve FAA ile işbirliği yaptı. Hedef yıldız Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta, yani Kentucky'i ziyaret etmek isteyen uzaylılar 2063 yılında davet edildiklerini bilecekler.

Mesajda asal sayıların bit haritası, yaşamla ilişkili elementler, su, etanol ve dopamin tasvirleri, at ve insan formları ve bir manzara yer alıyor. Ayrıca Lexington'dan çeşitli görüntüler ve Lexingtonlu blues müzisyeni Tee Dee Young'ın bir ses kaydı da yer alıyor.

TRAPPIST-1 sisteminde akıllı yaşam bir yana, herhangi bir yaşamın var olup olmadığı bile bilinmiyor.

Geçen yıl Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler, TRAPPIST 1'in yörüngesindeki ötegezegenlerden biri olan TRAPPIST-1b'nin atmosferinin olmadığını ortaya koydu.

Bildiğimiz şekliyle yaşamın devam edebilmesi için bir atmosfere ihtiyacı olduğundan, bu durum TRAPPIST-1b'de yaşam potansiyelinin olmadığını doğrulamış oldu. Webb bu keşfin ardından TRAPPIST-1c gezegeninde de atmosfer bulunmadığını tespit etti. VisitLEX ekibinin şansına, TRAPPIST sistemi teorik olarak davetlerini değerlendirebilecek uygarlıklara ev sahipliği yapabilecek beş dış gezegene daha sahip.

Bu girişimin nasıl sonuçlanacağını sadece zaman gösterecek. Öte yandan Lexington ve Ocala, 20 yılı aşkın bir süredir hangi şehrin dünyanın gerçek at başkenti olduğunu tartışıyor. Umarız 40 ışık yılı uzaktaki bir gezegendeki uzaylılar, yıldızlararası yolculuklarında at başkentini ziyaret etmek isterler.