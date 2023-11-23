NASA 10 milyon mil öteden 'lazerli mesaj' aldı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:44

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:44

NASA, 13 Ekim 2023'te Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) olarak adlandırılan ve üzerinde lazer ışınlarını uzun mesafelere gönderebilen bir cihaz bulunan Psyche adlı uzay aracı fırlattı.

Araç, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yola çıktı ve lazer ışınlı bir mesajı Dünya'ya iletmeyi başardı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre uzay aracı, "Mars ve Jüpiter arasında Güneş'in yörüngesinde dolanan ve aynı adı taşıyan metal zengini bir asteroide" gitti.

Araçtan, Kaliforniya yakınlarındaki Table Mountain Tesisi'ndeki Optik İletişim Teleskop Laboratuvarı'na bir lazer işaretli mesaj gönderildi.

"KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI"

DSOC operasyon sorumlusu Meera Srinivasan konuya ilişkin demecinde şunları söyledi: "Salı sabahı yapılan test, yer varlıklarını ve uçuş alıcı-vericisini tam olarak birleştiren ilk test oldu. Bu zorlu bir görevdi ve daha yapacak çok işimiz var, ancak kısa bir süre için bazı verileri iletebildik, alabildik ve çözebildik."

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nden Direktör Trudy Kortes ise şunları söyledi:

"İlk mesajın iletilmesi, DSOC'un birçok kritik dönüm noktasından biri oldu ve insanlığın bir sonraki dev adımını desteklemek üzere bilimsel bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video akışı gönderebilen daha yüksek veri hızında iletişimin yolunu açacak."

NASA yöneticisi Bill Nelson ise konuya ilişkin olarak şu görüşleri paylaştı: "Psyche görevi, insanlığa gezegen oluşumu hakkında yeni bilgiler sağlarken, gelecekteki NASA görevlerinde kullanılabilecek teknolojiyi de test edebilir."