Apple'ın Siri'sine Google Gemini desteği sunulabilir

Apple Siri için planlarını bir süre daha ertelemişti. Daha akıllı ve yapay zeka entegreli Siri'nin gecikmesi şirketin yapay zeka konusunda destek alacağı yorumlarını da beraberinde getirmişti. Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni yayınladığı bülteninde bu konuya da değindi.

Apple Intelligence'ın 2026 yılında geleceğine yönelik yaptığı yorumlara göre yeni Siri, gelecek yılın mart ayında karşımıza çıkacak. Mart ayında ayrıca yeni akıllı ev ürünleri de tanıtılacak.

İlerleyen dönemde piyasaya sürülmesi planlanan yeni Apple TV ve HomePod mini, 2026 yılında sunulacak Siri'nin yeteneklerini göstermesi için aracı olacaklar.

‌Gurman'ın aktardığına göre Siri‌'nin yeni sürümü Google Gemini yapay zekasından destek alacak. Siri'de yer alacak yapay zeka destekli web arama özelliği Gemini ile beslenecek.

Gazeteciye göre bu planın kullanıcı tarafında karşılığı olumlu olmayabilir, öte yandan sorunsuz çalışmasının bir garantisi de yok. O yüzden beklentilerin çok yüksek olmaması konusunda uyarı yaptı.

Apple'ın, ‌Siri‌'yi desteklemek için Özel Bulut Bilişim sunucularında çalışabilecek özel bir Gemini tabanlı model oluşturması için Google'a ödeme yaptığı söyleniyor. Gurman, bunun ‌Siri‌'nin Google hizmetlerini veya Gemini özelliklerini içereceği anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Bunun yerine, ‌Siri‌, arka planda bir Gemini modeli tarafından desteklenecek ve bu sayede kullanıcıların bir Apple kullanıcı arayüzünden beklediği özellikleri sunabilecek.