Ekim ayında hangi Android telefonlar en güçlü oldular?

AnTuTu ekim ayında en güçlü performans gösteren Android akıllı telefonları sıraladı. Toplanan veriler tüm ekim ayını kapsıyor ve buna göre Red Magic 11 Pro+ modeli en güçlü Android telefon olmayı başardı.

EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR LİSTESİ

Red Magic 11 Pro+ Snapdragon 8 Elite 5 Supreme Edition işlemciye sahip. Bu işlemciyle telefon 4 milyon 132 bin 403 puan elde etti.

Listede sırasıyla OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro gibi modeller yer aldı.

Yapılan en güçlü Android telefonlar listesinde Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisi öne çıkarken, orta segment grubunda en güçlü performans Mediatek Dimensity 8400-Max öne çıktı.

İlk 10'da yer alan modeller şu şekilde: