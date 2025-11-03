Ekim ayında hangi Android telefonlar en güçlü oldular?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 21:08:00
Haber Merkezi
Her ay yaptığı testlerle en güçlü Android telefonları açıklayan AnTuTu, ekim ayında en yüksek performansı gösteren cihazları açıkladı.

AnTuTu ekim ayında en güçlü performans gösteren Android akıllı telefonları sıraladı. Toplanan veriler tüm ekim ayını kapsıyor ve buna göre Red Magic 11 Pro+ modeli en güçlü Android telefon olmayı başardı.

EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR LİSTESİ

Red Magic 11 Pro+ Snapdragon 8 Elite 5 Supreme Edition işlemciye sahip. Bu işlemciyle telefon 4 milyon 132 bin 403 puan elde etti. 

Listede sırasıyla OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro gibi modeller yer aldı. 

Yapılan en güçlü Android telefonlar listesinde Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisi öne çıkarken, orta segment grubunda en güçlü performans Mediatek Dimensity 8400-Max öne çıktı.

İlk 10'da yer alan modeller şu şekilde:

  • Red Magic 11 Pro+
  • OnePlus 15
  • iQOO 15
  • Honor Magic 8
  • Honor Magic 8 Pro
  • vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)
  • realme GT8 Pro 
  • OPPO Find X9
  • Redmi K90 Pro Max
  • vivo X300
İlgili Konular: #android #AnTuTu #En güçlü akıllı telefonlar #android akıllı telefon

