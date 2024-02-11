Bilim insanları yeni bir tür yıldız tozu keşfetti

Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:29

Güncelleme: 11.02.2024 - 14:29

Gökbilimciler daha önce keşfedilmemiş bir kaynaktan gelen yıldız tozu buldu. Bulgular, bu gizemli tozun nasıl oluştuğuna ve hangi tür malzemeleri içerdiğine ışık tutmaya yardımcı olabilir. Yıldız tozu kozmik toz olarak da bilinir. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi oluşturur ve Dünya gibi gezegenleri oluşturan bütünleri yaratır. Araştırmacıların en büyük sorularından biri, ne tür yıldızların toz oluşturduğu ve bu tozların nasıl oluştuğu şeklinde.

300 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTA

Uluslararası bir ekip, evrende daha önce bilinmeyen bir yıldız tozu kaynağı tespit etti; çevresindeki gazla etkileşime giren özel bir tür süpernova. Süpernovalar, yıldız ölümleri sırasında uzayda meydana gelen devasa patlamalardır. Araştırmaya göre süpernovanın neden olduğu şok dalgası, yıldızlardan birinin daha önce etrafa saçtığı malzemeye çarparak yeni bir tür kozmik toz yarattı.

Donanımhaber'in yer verdiği ayrıntılara göre araştırmacılar, yaklaşık 300 milyon ışıkyılı uzaklıktaki sarmal bir galakside bulunan süpernovanın şimdiye kadar kaydedilen en verimli toz üreten süpernovalardan biri olduğunu söylüyor. Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Enstitüsü başkanı Profesör Haley Gomez, "Bu çalışmada, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, nadir görülen bir türü izlemek için hem görünür hem de kızılötesi ışığı tarayabilen birden fazla teleskop kullandı.

Yıldız tozu, çok yaşlı bir yıldızın biraz daha büyük ve daha genç bir yoldaş yıldızla birlikte patlamasıyla meydana geldi. Patlamanın devasa şok dalgası daha önce bir veya her iki yıldız tarafından fırlatılan malzemeye çarpıştı ve bu 'çarpışma' yeni bir kozmik toz yığınının oluşmasına yol açtı" diye konuştu. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, SN2018evt adı verilen süpernovaya odaklanıyor.

SN2018evt ile ilgili yeni çalışma, patlamadan yalnızca bin 41 gün sonra Güneş'in kütlesinin yüzde 1'ine eşdeğer miktarda kozmik tozun oluştuğunu gösteriyor.