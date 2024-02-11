Bilim insanları yeni bir tür yıldız tozu keşfetti

Keşfedilmemiş kaynaktan gelen yıldız tozu buldu. Bulgular, bu gizemli tozun nasıl oluştuğuna ve hangi tür malzemeleri içerdiğine ışık tutmaya yardımcı olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:29
Bilim insanları yeni bir tür yıldız tozu keşfetti
Abone Ol google-news

Gökbilimciler daha önce keşfedilmemiş bir kaynaktan gelen yıldız tozu buldu. Bulgular, bu gizemli tozun nasıl oluştuğuna ve hangi tür malzemeleri içerdiğine ışık tutmaya yardımcı olabilir. Yıldız tozu kozmik toz olarak da bilinir. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi oluşturur ve Dünya gibi gezegenleri oluşturan bütünleri yaratır. Araştırmacıların en büyük sorularından biri, ne tür yıldızların toz oluşturduğu ve bu tozların nasıl oluştuğu şeklinde.

300 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTA 

Uluslararası bir ekip, evrende daha önce bilinmeyen bir yıldız tozu kaynağı tespit etti; çevresindeki gazla etkileşime giren özel bir tür süpernova. Süpernovalar, yıldız ölümleri sırasında uzayda meydana gelen devasa patlamalardır. Araştırmaya göre süpernovanın neden olduğu şok dalgası, yıldızlardan birinin daha önce etrafa saçtığı malzemeye çarparak yeni bir tür kozmik toz yarattı.

Donanımhaber'in yer verdiği ayrıntılara göre araştırmacılar, yaklaşık 300 milyon ışıkyılı uzaklıktaki sarmal bir galakside bulunan süpernovanın şimdiye kadar kaydedilen en verimli toz üreten süpernovalardan biri olduğunu söylüyor. Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Enstitüsü başkanı Profesör Haley Gomez, "Bu çalışmada, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, nadir görülen bir türü izlemek için hem görünür hem de kızılötesi ışığı tarayabilen birden fazla teleskop kullandı.

Yıldız tozu, çok yaşlı bir yıldızın biraz daha büyük ve daha genç bir yoldaş yıldızla birlikte patlamasıyla meydana geldi. Patlamanın devasa şok dalgası daha önce bir veya her iki yıldız tarafından fırlatılan malzemeye çarpıştı ve bu 'çarpışma' yeni bir kozmik toz yığınının oluşmasına yol açtı" diye konuştu. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, SN2018evt adı verilen süpernovaya odaklanıyor.

SN2018evt ile ilgili yeni çalışma, patlamadan yalnızca bin 41 gün sonra Güneş'in kütlesinin yüzde 1'ine eşdeğer miktarda kozmik tozun oluştuğunu gösteriyor.


yeni tür yıldız tozu haberleri yıldız tozu haberleri bilim insanları haberleri

İlgili Haberler

İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?

İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?
Uzayda hayatta kalabilen Tardigradlar 'fıçı haline' geliyor

Uzayda hayatta kalabilen Tardigradlar 'fıçı haline' geliyor
Ölmüş bir yıldızın etrafında dönen gezegenler bulundu

Ölmüş bir yıldızın etrafında dönen gezegenler bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Türkiye'de bir ilk...'

Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Türkiye'de bir ilk...'
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!

Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Hocanın kararı yanlış'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Hocanın kararı yanlış'
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Tunç Soyer’den CHP lideri Özgür Özel’e ret

Tunç Soyer’den CHP lideri Özgür Özel’e ret
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!

Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte