İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay macerasını tamamlamasının ardından gözler ikinci Türk astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarihe çevrildi. Peki, İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:09
İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek?
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İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gideceği tarih şimdiden merak edilmeye başladı. TUA Başkanı Kıraç, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya gideceği tarihi açıkladı. Peki, İkinci Türk astronot uzaya ne zaman gidecek? 

İKİNCİ TÜRK ASTRONOT UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi. Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.


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