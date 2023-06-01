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Bilim kurgu temalı System Shock Remake çıkış yaptı

Bilim kurgu temalı System Shock Remake, Steam ve Epic Games üzerinden satışa çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:47
Bilim kurgu temalı System Shock Remake çıkış yaptı
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Birkaç ay önce erteleme ile gündeme gelen System Shock Remake, ilk olarak 1994 yılında çıkış yaptı. Orijinal oyundan farklı olarak yeni oyunda klasik oynanış yerini geliştirilmiş bir oynanışa bırakıyor. Yeni performans artışıyla yüksek çözünürlüklü görüntü, güncellenmiş kontroller ve iyileştirilmiş bir arayüz ile bizleri karışılıyor.

OYUN ÇIKIŞ YAPTI

Oyun Steam ve Epic Games üzerinden 399 TL'ye satın alınabiliyor.  System Shock Remake bilim kurgu odağında nişancı aksiyon oyunu olarak kategorize ediliyor. 

Oyun şu şekilde tanımlanıyor:

System Shock, kült oynanış deneyimini yepyeni yüksek çözünürlüklü görseller, güncellenmiş kontroller, revize edilmiş bir arayüz ve tamamen yeni sesler ve müzikle birleştiren, 1994'te çığır açan orijinalinin tam teşekküllü bir yeniden yapımıdır. Hatta oyun dünyasının en ikonik kötülerinden biri olan SHODAN'ın orijinal seslendirme sanatçısına bile sahip. Gelmiş geçmiş en harika ve etkileyici oyunlardan birinin yeniden doğuşuna tanık olun. 


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