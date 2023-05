Alone in the Dark oyunu çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:07

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:07

Alone in the Dark'ın yayıncılığını THQ Nordic ve geliştiriciliğini Pieces Interactive üstleniyor. Oyunun yeniden uyarlaması PlayStation 5, Xbox Series ve PC için 25 Ekim'de 59.99 dolarlık bir fiyatla karşımıza çıkacak.

Bunun yanında oyunun dijital ön siparişleri de başlamış durumda.

OYUN İÇİN ÜCRETSİZ DENEME DE SUNULUYOR

Oyunun aynı zamanda giriş bölümü de ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Bu kısım oyunun konusu ya da işleyişine dair spoiler vermiyor. Sadece oyunun atmosferini ve işleyişini anlamayı sağlıyor.

Oyunda aynı zamanda ünlü isimler de karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ana karakterler Emily Harwood ve Edward Carnby'yi Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) ve David Harbour (Stranger Things, Black Widow) olacak. Oyuncuların sesleri ve yetenekleri de oyunda yer alacak.

Alone in the Dark için yayınlanan video ise şu şekilde: