Bilime göre mükemmel haşlanmış yumurta nasıl pişirilir?

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:15

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:22

Yumurta kaynatmanın birden fazla yöntemi olsa da yeni yapılan araştırma mükemmel yolun keşfedildiğini iddia ediyor.İtalyan Ulusal Araştırma Konseyinin Polimer, Alaşım ve Biyomalzeme Enstitüsünde çalışan bir araştırma ekibi “mükemmel” bir pişirme yönteminin uzun bir yolunu bulmuş görünüyor.

İDEAL HAŞLANMIŞ YUMURTA İÇİN BİRAZ ZAMAN HARCAMAK GEREKİYOR

Herkes için değişmekle beraber kabul gören mükemmel haşlanmış yumurta formu; yumuşak ve katı bir beyazla eşleşmiş kadifemsi bir sarıdan oluşuyor.

Bu dengeyi sağlamak çoğu zaman mümkün olmayabiliyor, çünkü sarısı beyazından daha düşük bir sıcaklıkta pişiyor. Yumurtayı fazla haşlamak çok pişmiş bir yumurta sarısı elde etmeye neden olurken, düşük ve yavaş pişirmek az pişmiş beyazlara neden olabiliyor.

Yumurta sarısı 65 derece Celsius’ta pişmeye başlarken, yumurta akı 85 derece Celsius’ta katılaşmaya başlıyor.

Araştırmacılar ise yüzlerce yumurtayı farklı yöntemlerle ve sürelerde pişirdi ve bu bilmeceyi çözmek için matematiği kullandı. Bir denklem, ısının sıcak bir yüzey ile bir yumurta arasında nasıl hareket ettiğini ele aldı. Diğer yandan yumurtanın içeriğinin sıvıdan katıya ve arada jel benzeri bir duruma nasıl dönüştüğü ele alındı.

En nihayetinde yapılan yöntemler arasında yumurtaları istenen formda tutarak pişiren yönteme ulaşıldı. Yumurtalar kaynar suya iki dakika boyunca daldırıldıktan sonra, iki dakika daha diğer kaseye aktarıldı. Bu döngünün toplamda 32 dakika tekrarlanması gerekiyor. Ardından akan suyun altında soğutulup soyuluyor.

Periyodik pişirme olarak adlandırılan bu yeni yöntem, karmaşık aletler ya da bambaşka bir yöntemi içermiyor. Sadece iki su kasesi arasında mekik dokumayı gerektiriyor. Bu sayede akışkan ve krema kıvamında kalan yumurta sarısına katılaşmış bir beyaz eşlik ediyor.

Araştırmacılar, hazırlanan yumurtaların kimyasal yapısını test ettiler ve bunları sekiz kişilik bir tadım ekibine geleneksel haşlanmış yumurtaların yanında servis ettiler.

Çalışmanın yazarlarına göre periyodik pişirme yöntemi, yumurtanın besin içeriği bakımından en avantajlı pişirme yöntemi olarak öne çıktı.

Çalışmanın yazararına göre:

“Bu noktada, insanların beslenmesinde çok daha yüksek bir etki olduğu görülüyor: İki aşamalı bir gıda ürününde mükemmel çeşitlilikteki bir dokuya ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bu aşamaların her ikisinde de daha yüksek bir besin içeriğini korumayı başararak yetersiz beslenme alışkanlıklarını desteklemede faydalı bir araç sağladık.”

Araştırma Communications Engineering dergisinde yayınlandı.

Minnesota Üniversitesinden gıda bilimci Joanne Slavin, bu yeni tekniğin, standart bir haşlanmış yumurtaya kıyasla mutfakta daha fazla zaman geçirmek anlamına gelebileceğini söylüyor.