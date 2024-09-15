Bilim insanları gizemi nihayet çözdü! Tavuk mu, yumurta mı önce geldi?

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:48

Güncelleme: 15.09.2024 - 09:48

Tavuk mu yumurta mı önce geldi sorusu, yıllardır tartışılan bir konu olmasına rağmen, bilim insanları nihayet bu soruya dair yeni bir teori öne sürdü.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi’nden bir ekip, fosil türleri ve yaşayan türler üzerinde yaptığı araştırmalarla önemli bir buluşa imza attı.

Yapılan çalışmada, 51 fosil türü ve 29 yaşayan tür iki kategoriye ayrılarak incelendi: yumurta bırakanlar (oviparous) ve canlı doğum yapanlar (viviparous).

Araştırmalar, tavukların eski sürüngen atalarının canlı doğum yaptığını, yani yumurtlamadan önce yavrularını doğrudan doğurduğunu ortaya koydu.

Bu sonuç, yıllardır bilim dünyasında kabul gören 'sürüngen yumurtası' modelini geçersiz kılabilecek nitelikte.

'ESNEK BİR GEÇİŞ...'

Araştırmanın başındaki Profesör Michael Benton, bu buluşun, ilk tetrapodların suya bağımlı yaşam tarzından uzaklaşıp karada hayatta kalmalarına olanak tanıyan amniyotik yumurtanın evrimsel önemini vurguluyor.

Çin Nanjing Üniversitesi ile birlikte yürütülen bu çalışma, yumurtlayarak üreme stratejisiyle canlı doğum yapan sürüngenler arasında esnek bir geçiş olduğunu gösteriyor.

Bu bulgu, bazı sürüngenlerin evrimsel süreçte canlı doğumdan tekrar yumurtlamaya geçiş yapabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, bilim insanları bu bulgularla, yılların sorusu olan tavuk mu, yumurta mı önce geldi tartışmasına yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Tavukların atalarının önce canlı doğum yaptığı ve yumurtlamanın daha sonra evrildiği düşünülüyor.