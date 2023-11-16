Bilime göre oturduğunuz yerden uzun süre kalkmıyorsanız risk altındasınız

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:20

Oturduğu yerden hiç kalkmayan, saatlerce aynı pozisyonda işine odaklanan bir çalışan mısınız? Teneffüslerde bile yerinden kalkmaya erinen bir öğrenci misiniz? Yeni bir çalışmaya göre bu kadar çok oturmak size büyük zararlar veriyor. Uluslararası bir araştırmacı ekibinin yaptığı çalışmalara göre, kalp damar sağlığı için en zararlı hareketlerden biri uzun süre oturmak olarak göze çarptı.

SÜREKLİ OTURMAK ÇEŞİTLİ HASTALIKLARIN OLUŞMASINA NEDEN OLUYOR

Webtekno'nun aktardığı çalışmada araştırmacılar, gün içerisinde yapılan olağan aktiviteleri kalp damar sağlığına faydaları ve zararları açısından listeledi. 6 farklı çalışmada 15 bin kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre bütün gün oturmak, yapılabilecek en kötü aktivitelerden biri. Öyle ki oturmak yerine yatmak bile daha tercih edilebilir durumda.

Bu araştırma, ofisteki tüm sandalyeleri atıp yerlerine tek kişilik yataklar almak gerektiği anlamına gelmiyor. Onun yerine araştırmacılar, nabzımızı hafifçe yükseltecek gün içi aktivitelerimizin sayılarının yükseltilmesini tavsiye ediyorlar. Gün içinde hareket etmek, merdiven çıkmak, yürümek, ayakta çalışmak gibi aktiviteler yapıldığında sağlığımıza büyük etkileri oluyor.

Sadece arada bir ayakta çalışmak ya da merdiven çıkmak tek başına yeterli mi? Değil.

Sağlıklı beslenmek, tütün ürünleri kullanmamak, alkol tüketimini azaltmak gibi değişiklikler daha öncelikli. Yine de fiziksel aktivite seviyesini yükseltmenin de vücut kitle indeksinin düşürülmesi, bel çevresinin incelmesi, kolesterol seviyesinin ve Tip-2 diyabetin işaretçisi olan glikolize hemoglobin değerinin düşmesinin yolunu açtığı görülüyor. Üstelik bu değişim göze de çarpıyor.

Araştırmanın baş yazarı, University College London'dan epidemiyolog Jo Blodgett yaptığı açıklamada, oturmak yerine bir iki dakika bile olsa nabız yükselten ve nefes alış verişi yoğunlaştıran aktiviteler yapmanın büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Araştırma, European Heart Journal'da yayınlandı.