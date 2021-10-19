Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı
ABD'li milyarder Bill Gates'in Microsoft'un yöneticisi olduğu dönemde şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı. İddiaların ardından Gates'in sözcüsünden açıklama geldi.
Microsoft'un eski CEO'su ve Bill ve Melinda Gates Vakfı yöneticisi Bill Gates, 12 yıl önce şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı.
2020'de Microsoft'taki görevinden ayrılan Gates'in 2008 yılında bir çalışanıyla arasındaki e-posta trafiği, şirket yönetiminin dikkatini çekti.
Sputnik Türkiye'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberden aktardığına göre Gates'in e-postalarda şirket yöneticilerinden Maria Klawe'e yönelik flörtöz bir tavır takındığı ve çalışana uygunsuz tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.
Habere göre şirkette dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark ettikten sonra Gates'e ulaştı.
Bununla birlikte haberde, Gates'in uyarıların ardından söz konusu e-postalara son vermeyi kabul ettiği belirtildi.
SÖZCÜSÜ YALANLADI
Öte yandan Gates'in sözcüsü, iddiaları yalanladı.
The Guardian gazetesine konuşan sözcü, "İddialara gerçek dışı. Bu dedikoduları çıkaran kişilerin konuyla ilgili direkt bilgisi yok" ifadelerini kullandı.
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