Bill Gates’ten Bezos ve Musk’a uzay eleştirisi
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, son dönemde yaşanan ‘milyarderlerin uzay yarışı’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en zengin insanlarının başlarında gelen Bill Gates, ünlü şovmen James Corden ile yaptığı röportajda milyarderlerin uzay yarışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın uzayla olan meşguliyetleri hakkındaki fikri sorulan Gates, “Bu konuyu bilemiyorum. Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım” derken, “Muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım” diye konuştu.
“DÜNYADA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”
Microsoft’un kurucusu, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.
Dünyanın en zengin beşinci kişisi Bill Gates, halk sağlığına olan ilgisini uzun yıllardır dile getiriyor.
Kaynak: NTV
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