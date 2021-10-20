Bill Gates’ten Covid-19 ilacı kararı
Bill and Melinda Gates Vakfı, Covid-19 tedavisine küresel erişimi genişletmek için 120 milyon dolar kadar bir fon ayırdı.
Bill and Melinda Gates Vakfı, Merck and Co.’nun umut veren Covid-19 ilacından milyonlarcasının gelecek yılın başında düşük gelirli ülkelere ulaştırılmaya başlanacağını kaydetti. Vakıf, tedaviye küresel erişimi genişletmek için 120 milyon dolar kadar bir fon ayırdı.
Gates Vakfı’nın küresel sağlık birimi başkanı Trevor Mundel, fonların, bazıları aylık 10 milyon adet ilaç üretebileceklerini kaydeden jenerik ilaç üreticilerine destek olacağını söyledi. Mundel, regülasyon kaynaklı engeller ve diğer zorlukların çözülmesi gerektiğine dikkat çektikten sonra, bu ilaç üreticilerinin yılın ilk çeyreğinde sevkiyata başlayabileceklerini sözlerine ekledi.
“SORUNUN BUNUN NE ZAMAN YAPILACAĞI”
Mundel, “Bu konuda sapmalar olabilir ve gecikmeler olabilir, evet, ancak yapmayı amaçladığımız bu. Çok fazla kapasite var, ancak soru bunun asıl ne zaman yapılacağı” dedi.
Bu ilacın ilerlemesine, Covid aşılarını elde etmek için mücadele eden düşük gelirli ulusların tedaviler söz konusu olduğunda bir kez daha geride bırakılabileceği endişeleri eşlik ediyor. Vakıf diğer bağışçılara, Merck’in deney aşamasındaki molnupiravir ilacının onaylanması halinde fakir ülkelere gönderilmesinin hızlandırılması için fon ayırma çağrısında bulunuyor.
-BloombergHT
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