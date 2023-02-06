Elon Musk'tan deprem sonrası paylaşım: "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz"

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:40

Türkiye sabaha karşı Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'taki deprem başta Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere çok geniş bir bölgede yıkıcı etki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardım çağrısını da içeren 4. seviye alarm verildiğini açıkladı.

MUSK: ''STARLİNK UYDULARINI GÖNDEREBİLİRİZ"

Tüm dünya Türkiye'de yaşanan depreme odaklanırken Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan çağrı geldi.