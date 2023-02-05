Elon Musk, iyi içerik sunan botlara ücretsiz API desteği açıkladı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 12:57

Geçtiğimiz ay Twitter CEO’su Elon Musk, geliştiricileri sinirlendirecek bir hamle yaparak üçüncü parti uygulamaların desteğini sessiz sedasız bir şekilde kesmişti. Bu olayın üzerine de haliyle pek fazla bir tepki çekti.

Bundan 2 gün önce şirket, API erişimini ücretli yapacağını duyurmuştu. Dolayısıyla üçüncü taraf uygulamaları kullanımı da paralı hale gelecek. Musk, dün attığı gönderilerde sadece bir tür API’nin ücretsiz olabileceğini duyurdu.

NEYİN İYİ İÇEREK OLARAK İŞARETLENECEĞİ BİLİNMİYOR

Webtekno'da yer alan haberde Elon Musk, geliştiricilerden geri bildirim aldıktan sonra Twitter'ın iyi içerik sağlayan botlar için salt yazılır ve ücretsiz bir şekilde erişlebilecek bir API sağlayacağını söylediği aktarıldı.

Bu karar, Musk'ın yönetimindeki Twitter’da soru işaretleri doğuran politikalardan biri. Neyin “iyi içerik” oluşturduğuna ve buna kimin karar vereceğine dair bir bilgi yok. Eğer Twitter bu kuralı uygularsa bazı botlar, platform üzerindeki yaşam süresini uzatmış olacak.

80'den fazla bot geliştiren ve hatta 2016'da bir bot geliştirme zirvesi düzenleyen bir geliştirici olan Darius Kazemi, verdiği bir röportajda bu otomatik hesapların yıllardır Twitter'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor. Binlerce takipçisi olan bu botlardan bazılarının her gün birçok insanın ana sayfasını şenlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Eğer Musk’ın dediği gibi API’ler ücretli olursa, bu tarz bot üreticilerinin cebinden her yıl çok para çıkması anlamına geliyor. Kazemi de aynen öyle diyor: "Twitter'da 80'den fazla botum var, bu yüzden her yıl onları ayakta tutmam birkaç bin doları alır ve bu kadar parayı karşılayamam."

Musk’ın bahsettiği ‘iyi içerik’ sağlayan botların iyi veya kötü içerik ürettiğine kimin karar verecek olması, buradaki en büyük kıstas.