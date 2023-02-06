Elon Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: Türksat'ın kapasitesi yeterli

Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımına yönelik teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:22
Elon Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: Türksat'ın kapasitesi yeterli
Abone Ol google-news

Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.

Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.


elon musk TÜRKSAT Starlink Starlink uydu

İlgili Haberler

Elon Musk'tan deprem sonrası paylaşım:

Elon Musk'tan deprem sonrası paylaşım: "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz"
Elon Musk, iyi içerik sunan botlara ücretsiz API desteği açıkladı

Elon Musk, iyi içerik sunan botlara ücretsiz API desteği açıkladı
Elon Musk Tesla hissesi davasında suçsuz bulundu

Elon Musk Tesla hissesi davasında suçsuz bulundu

En Çok Okunan Haberler