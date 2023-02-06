Elon Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: Türksat'ın kapasitesi yeterli

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:50

Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.

Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.