Elon Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: Türksat'ın kapasitesi yeterli
Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımına yönelik teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi.
Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.
Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.
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