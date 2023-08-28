Binlerce yıllık mumyalanmış arılar bulundu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:10

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:10

Papers in Palaeontology dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, bilim insanları antik arı kozalarında yüzlerce mumyalanmış arı buldu. Bu antik kozalar, Portekiz'in Odemira kıyı şeridindeki yeni bir paleontolojik alanda gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık üç bin yıl önce hazırlanmış olan bu antik kozalar, binlerce yıl önceki arı popülasyonlarının toplu ölümünün ve mumyalanmasının nedenlerini anlamak için büyük bir önem taşıyor. Bu bilgi, iklim değişikliği ile başa çıkma stratejileri geliştirmek adına önemli ipuçları sunabilir.

2 BİN 975 YIL ÖNCE YAŞAMIŞLAR

Bu antik arı kozaları, Firavun Siamun'un hüküm sürdüğü ve Zhou Hanedanlığı'nın Çin'de gelişmeye başladığı yaklaşık 2 bin 975 yıl öncesine tarihleniyor. Ancak Portekiz'in güneybatı kıyısında gerçekleşen bu olay, binlerce yıl öncesine ışık tutan benzersiz bir keşif olarak öne çıkıyor.

Bu keşifin öne çıkan yönlerinden biri, arı kozalarının içerisindeki ölü arıların titiz anatomik detaylarla korunmuş olmasıdır. Bu kozaların kitin yapısı sayesinde, genellikle çürüyüp kaybolan böcek iskeletlerinin aksine olağanüstü bir şekilde korunduğu belirtiliyor.

"ARILARIN KORUNMA DERECESİ OLDUKÇA İSTİSNAİ"

Carlos Neto de Carvalho, Lizbon Üniversitesi Fen Fakültesi'nden bilimsel koordinatör, "Bu arıların korunma derecesi oldukça istisnai" şeklinde açıklamada bulundu. Neto de Carvalho, bu antik arı kozalarının sadece türlerini değil, aynı zamanda cinsiyetlerini ve kozaları inşa ederken bırakılan tek çiçekli polen kaynaklarını bile belirlemeyi mümkün kıldığını vurguladı.

Bu keşif, antik arı kozası fosillerinin yoğun olarak bulunduğu dört farklı paleontolojik alanı içeren kapsamlı bir projenin ürünüdür. Karbon 14 tarihleme yöntemi kullanılarak bu antik kozaların yaklaşık üç bin yıl önce oluştuğu tespit edildi. Bu kozaların içinde genç yetişkin Eucera arılarının bulunduğu görülüyor. Bu tür bugün hala Portekiz anakarasında yaşamaktadır.

Ayrıca, bu antik arı kozalarını kaplayan karmaşık iplik yapıları da büyüleyici bir şekilde korunmuş durumda. Bu iplikler arasında larvaların beslenmesine yardımcı olan polen kalıntıları da bulunuyor.

TOPLU ÖLÜMÜN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Antik arıların toplu ölümünün sebepleri hala araştırılıyor. Dünya genelinde binlerce arı türü, tozlaşma süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Ancak insan faaliyetleri ve iklim değişikliği, arı nüfuslarını tehlikeye atmıştır. Bu keşif, binlerce yıl önceki arı popülasyonlarının toplu ölümünün ardındaki ekolojik faktörleri anlamada ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık stratejileri geliştirmede önemli bir adım olabilir.