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Bir Apple Watch modelinin daha fişi çekildi

Bir Apple Watch modelinin daha fişi çekildi

3.08.2025 18:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir Apple Watch modelinin daha fişi çekildi

İkinci nesil Apple Watch Series 1 modelleri artık satıştan kaldırıldı.

Apple'ın 2016 yılında sunduğu ikinci nesil Watch Series 1 artık onarım ve destek alamayacak. Cihazın satışa sunulmasının üzerinden 7 yıldan fazla bir zaman geçtiği için artık klasik ürünler listesinden satıştan kaldırılmış ürünler listesine taşındı. 

ESKİ AKILLI SAAT MODELİ APPLE WATCH SERIES 1 ARTIK DESTEK ALMAYACAK

Buna göre tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple Watch ürünleri de şu şekilde listelendi:

  • Apple Watch (1. nesil), 38/42mm
  • Apple Watch Edition (1. nesil), 38/42 mm
  • Apple Watch Hermès (1. nesil), 38/42 mm
  • Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
  • Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
  • Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38/42 mm
  • Apple Watch Sport (1. nesil), 38/42 mm
  • Apple Watch Paslanmaz Çelik (1. nesil), 38/42 mm
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