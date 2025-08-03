Bir Apple Watch modelinin daha fişi çekildi

Apple'ın 2016 yılında sunduğu ikinci nesil Watch Series 1 artık onarım ve destek alamayacak. Cihazın satışa sunulmasının üzerinden 7 yıldan fazla bir zaman geçtiği için artık klasik ürünler listesinden satıştan kaldırılmış ürünler listesine taşındı.
ESKİ AKILLI SAAT MODELİ APPLE WATCH SERIES 1 ARTIK DESTEK ALMAYACAK
Buna göre tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple Watch ürünleri de şu şekilde listelendi:
- Apple Watch (1. nesil), 38/42mm
- Apple Watch Edition (1. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Hermès (1. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Sport (1. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Paslanmaz Çelik (1. nesil), 38/42 mm