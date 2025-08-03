Nintendo'dan aşırı sıcaklar için uyarı geldi

Teknolojik cihazları çok sıcak ya da çok soğuk havalarda kullanmamak gerekiyor. Bunu göz önüne alarak yeni bir açıklama yapan Nintendo, konsolları aşırı sıcak havalarda kullanmayın uyarısı yaptı.

Nintendo Switch ve Switch 2 kullanıcılarına yapılan bu uyarı 35 santigrat ve üzeri sıcaklıklarda cihazların kullanılmaması gerektiğini içeriyor. Cihazlar bu sıcaklarda iyi çalışmayabilir ya da kapanabilir.

Konsolların önerilen kullanım sıcaklık aralığı ise 5 ile 35 santigrat derece.

Temmuz ayından beri konsollarda özellikle Cyberpunk 2077 gibi yüksek performans isteyen oyunlarda ısınma sorunları bildiriliyor.