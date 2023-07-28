Amazon Prime Gaming, 1.100 TL değerindeki oyunları ücretsiz veriyor
Amazon'un oyun platformu, Prime Gaming tarafı için açıklandığı gibi ağustos ayında yaklaşık 1.100 TL değerindeki oyunlar ücretsiz olarak verilecek.
Amazon Prime Gaming tarafı için de tıpkı Epic Games gibi aylık olarak ücretsiz olan oyunlar yer alıyor. Bu sayede farklı oyuncuları platforma çeken şirketler özellikle popüler oyunları da ücretsiz şekilde sunuyor ve daha fazla kişinin oyunları kütüphanesine eklenmesini sağlıyor.
HANGİ OYUNLAR GELİYOR?
Amazon Prime üyeliği içinde yer alan Gaming hizmetinin ağustos ayında yer verdiği oyunlar açıklandı. Bu 9 oyun arasında oldukça popüler olan ve sevilen oyunlar da var.
3 Ağustos'ta PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC platforma ekleniyor. 10 Ağustos'ta Farming Simulator 19, Blade Assault ve Quake 4 ekleniyor. 17 Ağustos'ta ise Star Wars: The Force Unleashed 2, Foretales, Driftland: The Magic Revival, 24 Ağustos'ta In Sound Mind ve 25 Ağustos'ta Summertime Madness ekleniyor.
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