Bir cihaz Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkları önleyebilir

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:43

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:44

yapay zeka araçları hayatımızı birçok yönden kolaylaştırmaya devam ederken yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, tıp alanında da iyi gelişmelere sebep olabilecek gibi duruyor.

Pek çok farklı teknolojinin yanında AI'dan da yararlanan yenilikçi ImmunoSEIRA sensörü, hastalıkları ayırt etme yeteneği sayesinde daha kesin teşhisler koyarak ilerlemenin önüne geçebilir.

GELECEK İÇİN UMUT VADEDİYOR

Biyobelirteçler olarak bilinen hastalık belirtilerini saptayacak araçların geliştirilmesi şimdiye kadar epey zordu. Farklı proteinleri doğru bir şekilde ayırmak ve ölçmek için mevcut teknolojinin sınırları da dahil olmak üzere, doğru tespitin önündeki engeller çoktu ancak bu cihaz, insan beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi karmaşık sıvılarda bile spesifik protein formlarını tespit edebiliyor ve bu da onu klinik ortamlar için uygun hâle getiriyor.

Webtekno'da yer alan haberde bu gelişmiş biyobelirteç sensörünü oluşturmak için, Profesör Hatice Altuğ'un Biyonanofotonik Sistemler Laboratuvarı (BIOS) ve Profesör Hilal Lashuel'in Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroproteomik Laboratuvarı'ndaki (LMNN) araştırmacılar; protein biyokimyası, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi birçok bilim alanını birleştirdiler.

Cihaz, moleküllerin seviyelerini ölçmeye dayanan mevcut biyokimyasal yaklaşımların aksine, sinir ağlarını kullanıp anormal yapılarını tespit etmeye odaklanıyor ve hastalıkların erken tespiti ve izlenmesi ve hastalık ilerlemesinin farklı aşamalarında tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi için umut vadediyor.