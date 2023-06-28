Yapay zeka tarafından tasarlanan ilaç insan denemelerine başlayacak

Yayınlanma: 28.06.2023 - 14:37

Güncelleme: 28.06.2023 - 14:37

Çinli holding Fosun Group ve özel sermaye devi Warburg Pincus tarafından desteklenen bir biyoteknoloji şirketi Biotech, yapay zeka tarafından keşfedilen ve tasarlanan bir ilacın ilk orta aşama insan denemelerinden birine başladı.

Letonya doğumlu bilim adamı Alex Zhavoronkov tarafından kurulan Insilico Medicine, Çin'de bir hastaya kronik akciğer hastalığı idiyopatik pulmoner fibrozis tedavisi için yeni bir terapi uyguladığını açıkladı.

Financial Times'ın haberine göre, Şirket, 'INS018_055' adlı ilacın, faz 2 klinik denemesine başlayan ilk tamamen "yapay zeka tarafından keşfedilmiş ve yapay zeka tarafından tasarlanmış" ilaç olduğunu ve sektör için önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini söyledi.

Zhavoronkov verdiği bir röportajda, "Insilico için bu bir dönüm noktası ama aynı zamanda yapay zeka için gerçek bir test ve tüm sektör bunu izlemeli" dedi