Apple'ın yapay zeka dil modeli gelecekte iPhone'larda yer alabilir

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:24

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:24

Apple'ın bir süredir kendi yapay zeka dil modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Apple tarafından resmi bir açıklama gelmezken, bu yılın ekim ayında Ferret ismiyle dil modelinin yayınlandığı iddia edildi.

Bu yapay zeka dil modeli iPhone ve Mac gibi Apple cihazlarında karşımıza çıkacak deniyor.

Bu yılın en çok konuşulan konularından biri de üretken yapay zekanın sistemlere dahil edilmesi. Apple'dan konu hakkında resmi bir adım gelmezken, bir süredir kendi dil modeli üzerinde çalıştığı haberleri gündeme geliyordu. Yeni iddiaya göre bu yılın ekim ayında Apple, açık kaynak kodlu geniş dil modeli Ferret'i yayınladı.

Columbia Üniversitesi ve Apple araştırmacılarının ortak projesi olarak ortaya çıkan Ferret'in herkese duyurulmamasının nedeni; son kullanıcıdan ziyade araştırmacıların kullanılmasının istenmesi.

Araştırmacıların veri kütüphanesinden faydalanılan bu dil modelinin bazı yetenekleri de öğrenildi. Gösterilen fotoğraflardan birinde yer alan hayvanla ilgili bilgi verebilen Ferret, bir yemeğin nasıl yapılabileceğini de aşama aşama anlatabiliyor.

Ferret isimli bu dil modelinin ilerleyen süreçte daha fazla kişiye sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak Apple cihazlarında kullanılması bekleniyor.