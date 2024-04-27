Bir iğne ışık hızında dünyaya çarparsa ne olur? Sonuçlar tahmin ettiğiniz gibi değil...

Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 27.04.2024 - 17:24

Geçmişte internette rastladığımız simülasyonlar, uzay giysisi olmadan uzayda insan vücuduna neler olabileceğini ya da nükleer savaş sonrası dünya senaryolarını ele alıyordu, ancak bugünlerde sosyal medyada dolaşan yeni bir video, bambaşka bir konuya değiniyor.

Zira videoda, uzayda ışık hızında ilerleyen bir iğnenin Dünya'ya çarpması halinde neler olacağı anlatılıyor.

KENDİSİ KÜÇÜK, ETKİSİ BÜYÜK

Simulasyonu hazırlayan ekip, iğnenin demirden yapıldığını, sadece bir gram ağırlığında olduğunu ve yüzde 99,9999 oranında "ışık hızında" hareket ettiğini varsayıyor.

Bu koşullar altında Dünya'ya çarpması halinde ise şimdiye kadar patlatılmış en büyük nükleer silah olan "çar bombasının yarattığı kinetik enerjinin üç katına" sahip olabileceğini öne sürüyorlar.

Çarpmanın, geniş bir krater yaratacağını öne süren araştırmacılara göre, "Bir asteroitten önemli ölçüde daha küçük olan bu iğne, boyutlarına rağmen, büyük bir yıkıma sebep olabilecek bir potansiyel taşıyor."

KİLİT NOKTA: IŞIK HIZI

Elbette araştırmacılar, bunun son derece teorik bir sav olduğunu (en azından şimdilik); ışık dışında hiçbir şeyin ışık hızında seyahat edemeyeceğini, dolayısıyla bu konuda endişelenmeye gerek olmadığını da sözlerine ekliyor.

Fakat kabul edelim, hayal etmesi bile son derece heyecan verici...