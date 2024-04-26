Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:19

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:19

Gadara'lı Philodemus tarafından yazılan, 'Akademi Tarihi'nin bir parçası olan antik parşömen, Platon'un Atina'daki Akademi arazisi içinde Museion olarak bilinen tapınağın bitişiğindeki özel bir bahçeye gömüldüğünü ortaya çıkardı.

Bu alanın varlığı daha önceden biliniyordu ancak şimdiye kadar tam olarak nerede olduğu tespit edilememişti.

Pompeii gibi Herculaneum kenti de M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olmuş ve çok sayıda değerli papirüs, kül katmanları altında muhafaza edilmişti.

Söz konusu papirüs, Philodemus'un 'Filozofların İncelenmesi' adlı geniş kapsamlı eserinin bir parçası ve Platon'un yaşamı ile M.Ö. dördüncü yüzyılın başlarında kurduğu akademik kurum hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor.

METNİN YÜZDE 30'U DEŞİFRE EDİLDİ

Parşömenin büyük ölçüde okunamaz hale gelmesine neden olan kömürleşmiş durumuna rağmen, gelişmiş görüntüleme teknikleri, araştırmacıların yaklaşık 1.000 kelimeyi, yani metnin kabaca yüzde 30'unu deşifre etmesini sağladı.

Proje koordinatörü Graziano Ranocchia, bulguların "çeşitli akademik filozoflar hakkında yeni ve somut gerçekler" içerdiğini ve Helenistik edebiyat ve antik tarih anlayışımızı geliştirdiğini belirtti.

Papirüsün redaksiyonundan sorumlu olan Kilian Fleischer ise bu bulguların Akademi ve antik felsefi söylem hakkında önemli bilgiler sağladığını vurguladı.

KÖLELİK GEÇMİŞİ

Öte yandan papirus ayrıca, Platon'un köle olarak satıldığı yer ve zamanla ilgili de yeni iddialar ortaya atıyor.

Geleneksel görüşe göre Platon, M.Ö. 387 yılında Sicilya'da köleleştirilmişti; ancak belgeye göre, Platon muhtemelen M.Ö. 404'te Sparta'nın Aegina adası işgal edildiği sırada veya Sokrates'in M.Ö. 399'da ölümünden sonra köle olarak satılmış olabilir.

Papirüs aynı zamanda, Platon'un Trakyalı Barbarlardan bir sanatçının müzik yeteneklerinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiğini aktararak, Formlar Teorisi ile tanınan felsefe devine kişisel bir boyut katmakta.

PLATON KİMDİR?

Platon, Antik Yunan düşünürlerinden ve felsefi düşüncenin öncülerindendir.

M.Ö. 428/427 yılında doğan Platon, Sokrates'in öğrencisi olarak felsefi eğitim aldı ve kendi felsefi görüşlerini geliştirdi.

En tanınmış teorisi olan İdealar Teorisi ile fiziksel dünyanın gerçekliğin sadece bir gölgesi olduğunu ve asıl gerçekliğin idealar dünyasında bulunduğunu savundu.

Platon, Atina'da Akademi adını verdiği bir öğretim yuvası kurdu ve burası uzun yıllar boyunca bilgi ve fikirlerin merkezi oldu. Ayrıca, birçok diyalog yazdı ve bu eserlerinde felsefenin çeşitli dallarını ele aldı.

M.Ö. 348 yılında Atina'da hayatını kaybeden Platon, düşünceleriyle Batı felsefesini derinden etkilemiş ve onun eserleri günümüze dek felsefe eğitiminin temelini oluşturmuştur.

Bu yeni keşif sadece Platon'un ebedi istirahatgahını belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda kişisel ve felsefi yolculuğuna dair kavrayışımızı da derinleştiriyor.