Bir ilk daha yaşandı! 5G'yle alçak Dünya yörüngesindeki uyduya bağlanıldı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:34

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:34

Başarı olarak kayıtlara geçen olayda 5G bağlantısıyla ilk kez alçak Dünya yörüngesindeki uyduya bağlantı gerçekleştirilmiş oldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Telesat, 5G Karasal Olmayan Ağ (NTN) teknolojisini kullanarak Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uydusunu bağlamayı başardı.

Bu gelişme, Elon Musk'ın Starlink ile yapmaya çalıştığı uzaydan haberleşmeye karşılık önemli bir başarı olarak kayıtlara geçtı.

Akıllı telefonların uzay tabanlı bağlantılarını kurmaya yönelik olan bu adım, özellikle zor durumlarda telefon ile iletişim kurulması açısından önem arz ediyor.

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında gerçekleştiren görevde LEO 3 uydusuna erişim sağlandı. Amarisoft’un 5G teknolojisini kullanarak gerçekleştirilen bağlantı bir süre boyunca da sabit kaldı. Bu çaba, 5G NTN teknolojisinin kullanıcıya göre hızlı hareket eden bir LEO uydusuna bağlanmasının ilk örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan önemli yeniliklerden biri de tescilli dalga formu teknolojisi yerine açık standartlar kullanılmasıydı. Açık standartlar, telekomünikasyon standartları üreten uluslararası bir kuruluş olan Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) tarafından geliştirildi.

Bu yenilik dikey olarak bütünleşik sistemlerden uzaklaşılarak, birkaç kritik avantaj sağlıyor: Teknolojik gelişmeyi hızlandıran açık bir ekosistem, tedarikçi bağımlılığının ortadan kaldırılması ve karasal ve uydu iletişim sistemleri arasında gelişmiş birlikte çalışabilirlik.

Uydu ve karasal ağlar birleşmeye devam ettikçe, bu tür yenilikler insanları birbirine bağlamada, acil müdahale sistemlerini desteklemede ve çok çeşitli endüstri sektörlerinde yeni olanakların yaratılmasında önemli bir rol oynayacak.