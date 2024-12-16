Çin, ilk internet uydularını fırlattı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 19:16

Güncelleme: 16.12.2024 - 19:16

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Yüencıng-2 başlığını taşıyan Long March-5B roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleşirken, fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 552'nci başarılı taşıma görevi oldu.

"Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takımuydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip bir global uydu internet ağı kurmayı amaçladığı proje, 2021'de Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) ana yüklenici olduğu projesi kapsamında 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor. ITU düzenlemelerine göre takımuydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için takım uydu ağının yüzde 10'nu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konumlandırılması gerekiyor.

"Çienfan"

Çin'in, bunun dışında "Çienfan" (Uzay Yelkeni) adı verilen başka bir takımuydu ağı projesi de bulunuyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takımuydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarının ilki 6 Ağustos'ta, ikincisi 15 Ekim'de ve üçüncüsü 5 Aralık'ta uzaya gönderilmişti.

Takımuydu ağlarının, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratması muhtemel sıkışıklık ve uyduların ömrünü tamamladıktan sonra sebep olabileceği uzay enkazı tartışmalara yol açıyor.