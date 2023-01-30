Bir mağarada ayinlerde kullanılan 40 bin yıllık hayvan kafatası
Madrid yakınlarındaki bir mağarada bulunan ve çok sayıda farklı hayvana ait olduğu tespit edilen kafataslarının cesetlerden 'özenle ayrıldığı' açıklandı.
Bulunan kafataslarının cesetlerden 'özenle ayrıldığı' ve farklı aletler kullanılarak işlendiği açıklandı.
İlk olarak 1978'de keşfedilen ve o dönemden bu yana pek çok araştırmanın konusu olan Cueva Des-Cubierta mağarası, çok katmanlı bir mağara. Bu da farklı katmanlarda araştırılacak pek çok yeni şey olduğu anlamına geliyor.
Mağara bilim insanlarının dikkatini çekiyor çünkü yürütülen araştırmalar mağaranın neandertaller tarafından ayinler için kullanıldığını ortaya koydu. Bu da neandertallerin sosyal hayatları, inançları ve ayinleri hakkında bolca bilgi ortaya çıkarılabileceğini gösteriyor.
BULUNAN KAFATASLARI HAYVANLARIN CESETLERİNDEN ÖZENLE AYRILDIĞINI ORTAYA KOYUYOR
Mağaranın üçüncü katmanında bulunan kafatasları, hayvanların ne amaçla kullanıldığına yönelik önemli bilgiler sunuyor.
Webtekno'da yer alan yürütülen araştırmalarda mağara içinde çeşitli araç gereçler ve çocuklara ait olabilecek kemik kalıntısına benzer bulgulara ulaşıldığı da aktarılıyor.
Nature Human Behavior dergisinde yayınlanan son makale ise daha farklı bulgulara işaret ediyor. Makalede açıklananlara göre bulunan kafatasları hayvanların cesetlerinden özenle ayrılmış ve ateş ve türlü araç gereçlerle özenle işlenmiş.
Soyu günümüzde tükenmiş bizon ve yaban öküzü gibi hayvanların yanında gergedan ve geyik gibi hayvanların da kafataslarının bulunduğu mağaraya bu kafataslarının yemek için getirilmemiş olduğu düşünülüyor.
Sebebi ise kafataslarının neredeyse tamamının mağara dışında işlendikten sonra mağaraya taşındığının düşünülmesi. Araştırmada yer alan bilgilere göre kafataslarının göz gibi 'besleyici' bazı bölümleri zaten mağara dışında işlenip parçalanan kısımlarda yer alıyor.
Mağaranın ayinler için kullanılması ve kafataslarında ateşle yakılma gibi bazı işaretlerin yer alması, bu kafataslarının bazı ritüeller için kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.
Araştırma ekibi, ayinlerde hayvan kullanımının neandertallerde yaygın bir davranış olarak görüldüğünü vurguluyor.
Bir diğer çıkarım ise kafataslarının av sonrası ganimet olarak mağaraya taşınmış olma ihtimali. Ancak araştırma ekibi bu seçeneğin daha fazla araştırma yapılmadan kabul edilemeyeceğini düşünüyor.
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