Longmen Mağaralarındaki kalıntılar dijital teknolojiyle restore edildi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 00:03

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 00:20

Longmen Mağaraları Araştırma Enstitüsü, kültürel kalıntıların orijinal görünüşünü yeniden kazandırmak için 3D modelleme gibi dijital teknolojileri kullandı.

PEK ÇOK BUDA HEYKELİ ÜLKE DIŞINA KAÇIRILMIŞTI

Sergide, beşi ilk kez olmak üzere kültürel kalıntıların restore edilmiş yedi görseli tanıtıldı.

Luoyang'da yer alan UNESCO Dünya Mirası alanında, Kuzey Wei (386-557) ile Song Hanedanlıkları (960-1279) dönemleri arasında yapılmış 110.000 Budist figür ve resmin, 80'den fazla dagobanın ve 2.800'den fazla tabletin bulunduğu 2.300 mağara bulunuyor.

Mağaralar, 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde yağmalanarak hasar gördü, birçok Buda heykeli ülke dışını kaçırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoyang'dan bildiriyor.