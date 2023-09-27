Bir video mumyalanmış uzaylıların gerçekte ne olduğunu gösteriyor

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:37

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:37

Birkaç hafta önce, gazeteci ve UFO araştırmacısı Jaime Maussan’ın Meksika kongresine “mumyalanmış uzaylılar”ı sunarak bunların bin yaşında olduklarını iddia etmesiyle dünya şaşkınlığa uğradı.

BBC’nin bildirdiğine göre, şüpheli bir şekilde E.T. filmindeki E.T.’ye benzeyen nesneler donanma adli tıp doktoru José de Jesús Salce Benítez tarafından tarama için gönderildi. Bilgisayarlı tomografi ve röntgen kullanarak inceleyen doktorlara göre cesetler, “başka parçalara bağlanmamış tek bir iskelete” sahipti ve her biri “tamamen organik bir varlıktı.”

İDDİALAR ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

Chip'te yer alan ayrıntılarda garip iddialar burada bitmediği aktarılıyor. Infobae'ye göre Maussan'ın bir ortağı olan Benítez, incelemeler sırasında “Karına ulaştık, yumurtaya benzeyen veya yumurta olabilecek bu parçaları gözlemlediğimiz takdirde, bir kez daha ölümden sonra değiştirilmiş olsaydı, bu çalışmalarda görülebilecek bir dizi değişikliğe sahip olacak bir vücutla karşı karşıya kaldık. Bu ölüm sonrası özelliklerin hiçbirini bulamadık, bunun canlı, sağlam, biyolojik ve gebelik aşamasında olan bir organizma olduğunu belirliyoruz” dedi.

Bütün bunlar pek olası görünmüyorsa, muhtemelen gerçek olmadıkları için olabilir. Maussan daha önce de farklı “uzaylılar” sunmuştu ancak bunların mumyalanmış bir insan çocuğunun ve muhtemelen bir köpeğin cesedi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu yeni uzaylıların da, gerçekleri ortaya çıkaran eski bir videoyla zaten çürütülmüş olması mümkün.

2021 yılından gelen video ve "uzaylılar"

Fransız TV programı 66 Minutes’in 2021 yılında yayınlanan bir videosunda, Meksika’da X-ışını yoluyla incelenenlere oldukça benzeyen “mumyalar” görülüyor. Videoya göre bu “uzaylı”da yanlış olan pek çok şeyden biri, farklı ellerde birkaç parmak kemiğinin farklı yönlere bakması.

Sunucu videoda “Bacakları daha da şaşırtıcı” diye açıklıyor: “Kalça kemiklerinden biri aslında uyluk kemiğidir - yalnızca ters yöne bakıyor - diğeri ise kaval kemiğidir ve bunlar kalça kemiğiyle tamamen uyumsuzdur. Orada hiçbir şekilde eklem yok.”

Sunucu, bu kemiklerle “uzaylının” (aslında birbirine yapışmış insan ve hayvan kemiklerinden oluşan bir koleksiyon) tek bir adım bile atamayacağını söylüyor.

ÇEŞİTLİ MEMELİLERİN PARÇALARINI MI BİRLEŞTİRDİ?

Bu son "uzaylı mumyalarının" kesin olarak ne olduğu resmi olarak açıklanmadı. Ancak sosyal medyada yayınlanan fizyolojilerinin analizi, lama gibi çeşitli memelilerin parçalarından bir araya getirildiklerini gösteriyor.

Reuters'in bildirdiğine göre, Maussan'ın yıllar boyunca sunduğu diğer uzaylı cesetlerinden bazılarının mumyalanmış çocuk kalıntılarından bir araya getirildiği ortaya çıkmıştı.