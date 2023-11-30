Bir yayın daha sahte yapay zeka yazarları kullanırken yakalandı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:53

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:53

Futurism’in haberine göre, spor dünyasında hatırı sayılır bir popülerliğe ulaşan bir yayın olan Sports Illustrated, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte yazarlara atfedilen makaleler yayınladı. Yazarlar arasında “hayatının çoğunu dışarıda geçiren” “Drew Ortiz” ve “bir fitness gurusu olan ve farklı yiyecek ve içecekleri denemeyi seven” “Sora Tanaka” yer alıyordu.

Chip'in Futurism'den aktardığı habere göre ilgili yazarın vesikalık fotoğraflarının yapay zeka tarafından oluşturulan bir görsel web sitesinde satışa sunulduğunu buldu ve içeriğin oluşturulmasında yer alan biri, yayın organına benzer sahte yazarların “çok sayıda” olduğunu söyledi. Sports Illustrated’ı yayınlayan The Arena Group’un sözcüsü Rachael Fink ise, hikayelerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu iddiasına karşı çıktı.

Futurism’in Arena Group ile iletişime geçmesinin ardından sahte yazarlar ortadan kayboldu. Ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan yazarların imzalarını taşıyan makalelerde bir sorumluluk reddi beyanı bulunuyordu: “Bu içerik 3’üncü tarafça oluşturulmuştur” ve “Sports Illustrated’ın editör kadrosu bu içeriğin oluşturulmasında yer almaz” bildirileri bu beyanın bir kısmını oluşturuyor.

'YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLMEDİ'

Benzer bir şekilde, Ekim ayında, yayıncı Gannett’in tüketici değerlendirme sitesi Reviewed tarafından yayınlanan makalelerin üzerinde de benzer bir sorumluluk reddi beyanı ortaya çıkmıştı. Bu durumda sitedeki çalışanlar, işverenlerini açıkça yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yayınlamakla suçladı. Gannett sözcüsü Lark-Marie Anton, o sırada The Verge’e hikayeleri üçüncü taraf bir firmanın ürettiğini ve Gannett’in materyalin yapay zeka tarafından üretilmediğini doğruladığını söyledi.

Ancak, yapay zeka olsun ya da olmasın, Review ve Sports Illustrated’daki tuhaf makalelerin arkasında tek bir şirket var gibi görünüyor.

Bu hikayelerde yer alan sorumluluk reddi beyanına göre, AdVon Commerce adlı bir şirket, Gannett için belki yapay zeka belki de yapay zeka olmayan incelemeleri hazırladı. Gannett, AdVon Commerce’in kullandığı diğer isim olan ASR Group Holdings adlı bir şirketle ortaklık kurduğunu yazdı. AdVon, LinkedIn’de kendisini “E-Ticaret için ML/AI çözümleri” sunan bir şirket olarak tanımlıyor.

The Verge’ün iletişime geçtiği Arena Group sözcüsü Fink, AdVon’un makaleler üzerinde çalıştığını doğruladı ve tüm makalelerin insanlar tarafından yazıldığı ve düzenlendiği konusunda güvence verdiğini belirtti.

Fink’in bir e-postada söylediğine göre, “Ancak, AdVon’un yazarların mahremiyetini korumak için bazı makalelerde yazarların takma ad veya takma ad kullanmasını sağladığını öğrendik - bu bizim göz ardı ettiğimiz eylemlerdir - ve dahili soruşturmamız devam ederken içeriği kaldırıyoruz ve o zamandan beri ortaklığı sonlandırdık.”