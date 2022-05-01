Apple’dan 5G teknolojisi için yeni adım!
Teknoloji devi Apple, 5G çip üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin 2023 yılında kendi çipini üreteceği iddia edildi.
Apple, donanım ve yazılım uyumluluğu konusunda birçok firmayı geride bırakmayı başardı. Kendi 5G çipini üretmek isteyen şirket, ürünlerinde daha yüksek uyumluluk sağlayabilecek. Apple’ın 5G hamlesi, özellikle yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan ürünler için büyük öneme sahip.
GELİŞTİRDİĞİ 5G ÇİPİNİ TÜM ÜRÜNLERİNDE KULLANACAK
Shift Delete'in haberine göre, Apple’ın 2023’ten itibaren kendi modemlerine geçmesi ve TSMC’nin Apple için 5G çip üreticisi olacağı tahmin ediliyor. Bazı analistler, Apple’ın çip üretimi için ASE Technology ile de görüştüğünü belirtiyor.
Şirketin hedeflerini gerçekleştirdikten sonra MacBook ailesine de 5G çipi ekleyeceği düşünülüyor.
Tantra Analyst’in kurucusu Prakash Sangam, bir sinyali etkileyebilecek birden fazla koşulla uğraşmanın karmaşık olduğuna dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan Sangam, “Bazı yönlerden 5G çipinin M1 gibi bir işlemciden daha karmaşık olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum, Apple’ın 5G çipi üretimini zorlaştıracaktır. Yeterli zaman, kaynak ve para harcarsanız, bu yapılabilir. Ancak bunu 2023 yılında yapmaları pek olası değil” dedi.
Video Haberler
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
- Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
- TESK Genel Başkanı Palandöken'den tepki
- Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı
- Yıldız Tilbe kaza yaptı
- Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım!