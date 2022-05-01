Apple’dan 5G teknolojisi için yeni adım!

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:33

Apple, donanım ve yazılım uyumluluğu konusunda birçok firmayı geride bırakmayı başardı. Kendi 5G çipini üretmek isteyen şirket, ürünlerinde daha yüksek uyumluluk sağlayabilecek. Apple’ın 5G hamlesi, özellikle yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan ürünler için büyük öneme sahip.

GELİŞTİRDİĞİ 5G ÇİPİNİ TÜM ÜRÜNLERİNDE KULLANACAK

Shift Delete'in haberine göre, Apple’ın 2023’ten itibaren kendi modemlerine geçmesi ve TSMC’nin Apple için 5G çip üreticisi olacağı tahmin ediliyor. Bazı analistler, Apple’ın çip üretimi için ASE Technology ile de görüştüğünü belirtiyor.

Şirketin hedeflerini gerçekleştirdikten sonra MacBook ailesine de 5G çipi ekleyeceği düşünülüyor.

Tantra Analyst’in kurucusu Prakash Sangam, bir sinyali etkileyebilecek birden fazla koşulla uğraşmanın karmaşık olduğuna dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan Sangam, “Bazı yönlerden 5G çipinin M1 gibi bir işlemciden daha karmaşık olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum, Apple’ın 5G çipi üretimini zorlaştıracaktır. Yeterli zaman, kaynak ve para harcarsanız, bu yapılabilir. Ancak bunu 2023 yılında yapmaları pek olası değil” dedi.