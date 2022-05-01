Netflix'ten sonra Apple'a da dava açtılar

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sonrası Apple Pay’i askıya alan Apple’a toplu dava açıldı. Rus kullanıcılar, ABD’li şirketten 1 milyon doların üzerinde tazminat talep ediyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 09:22
Netflix'ten sonra Apple'a da dava açtılar
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WebTekno'dan aktarılan bilgilere göre; Spotify, Netflix gibi platformlar Rusya’daki faaliyetlerini askıya almıştı. Apple, Rusya’daki kullanıcılar için ise Apple Pay’in kullanımını süresiz olarak yasakladığını duyurdu. Buna karşılık Rus kullanıcılar, harekete geçerek ABD'li firmadan davacı oldular. 

Apple’ın yasağına karşılık 1,26 milyon dolar, yani 90 milyon ruble tazminat talep ediyor.

Bu talep Rus hukuk firması Chernyshov, Lukoyanov & Partner tarafından mahkemeye taşındı. Şu anda çıkmış olan bir karar henüz olarak yok.


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