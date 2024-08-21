4 bin yıllık antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı

Bir kehanete göre, "Bir tutulma merkezden bir anda belirsizleşir [ve] bir anda netleşirse: bir kral ölecek, Elam yıkılacak."

Basra Körfezi kıyılarında yer alan Elam, günümüz İran'ının en batısı ve güneybatısında merkezlenmiş antik bir uygarlıktı.