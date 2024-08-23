Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Gegenfurtner şöyle yazıyor:

“Her Cumartesi yerel pazardaki favori meyve satıcım Helga'dan portakal alıyorum. Geçenlerde bir gün, sıradan bir Alman yazında beklenebileceği gibi, elinde hiç güzel ve olgun portakal yoktu. Daha sonra süpermarkete uğradığımda, bol miktarda filelere doldurulmuş olgun portakal olduğunu görüp satın aldım. Eve gelip portakalları fileden çıkardığımda bir mucize oldu: Filenin içinde tupturuncu görünen her bir portakal, yeşilin berbat bir tonuna dönüştü!”