Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Portakal neden genellikle kırmızı, limon da sarı file torbalarda satılır hiç düşündünüz mü? Her ikisi de aynı sebepten... Gıda üreticileri ve süpermarketler, duyularınızı yanıltmak ve meyve satın almanızı sağlamak için bu yönteme başvuruyor.

M. Birol Güger
23 Ağustos 2024 Cuma, 13:29
Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Portakalların kırmızı veya turuncu plastik file içine konması, görsel bir fenomen olan 'konfeti illüzyonuna' dayanır.

Bu optik illüzyonda nötr renkli bir top, farklı renklerdeki çizgilerden oluşan bir ızgara içine yerleştirilir. Belirli bir renkteki çizgiler ön planda olduğunda, topun rengi çizgilerin rengiyle karışmış gibi görünür.

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Almanya'daki Giessen Üniversitesi'nden psikolog Karl R. Gegenfurtner, son makalesinde, kişisel deneyimleri üzerinden 'süpermarketlerin konfeti illüzyonunu nasıl kullandığını' anlattı.

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Gegenfurtner şöyle yazıyor: 

“Her Cumartesi yerel pazardaki favori meyve satıcım Helga'dan portakal alıyorum. Geçenlerde bir gün, sıradan bir Alman yazında beklenebileceği gibi, elinde hiç güzel ve olgun portakal yoktu. Daha sonra süpermarkete uğradığımda, bol miktarda filelere doldurulmuş olgun portakal olduğunu görüp satın aldım. Eve gelip portakalları fileden çıkardığımda bir mucize oldu: Filenin içinde tupturuncu görünen her bir portakal, yeşilin berbat bir tonuna dönüştü!”

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Gegenfurtner, bu durumu şöyle açıklıyor:

“Renk asimilasyonunun, renk görünümü üzerinde güçlü bir etki sağladığı ve yeşilimsi görünümlü portakalı turuncuya dönüştürdüğü sonucuna vardık. Meyve satıcılarının bunu uzun zaman önce fark ettiğini söylemeye gerek yok. Süpermarketlerde, meyve ve sebzelerin (örneğin limon, soğan, kabak ve hatta patates) kendi renklerindeki filelerde paketlendiğini hepimiz görmüşüzdür.”

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Özetle, meyvenin etrafındaki kırmızı veya turuncu plastik file, portakal kabuğunun daha zengin bir turuncu renge sahip olduğu izlenimini vermeye yardımcı olur, böylece sulu görünmesini ve tüketicilere çekici gelmesini sağlar. 

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Meyve olgunlaşmamışsa, renkli file aynı zamanda yeşilliğini azaltıp turunculuğunu artırarak olgun ve daha iştah açıcı görünmesini de sağlayacaktır. 

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Benzer şekilde, limonlar da doğal renklerini arttırmak için genellikle sarı file torbalara konur. Eğer kırmızı poşetlere konsalardı, turuncumsu görünürlerdi ve hiç de çekici olmazlardı.

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Gegenfurtner'in makalesi, konfeti illüzyonunun, "beynimizin çevresel görüş ve renk algısını işlemek üzere programlanmış olduğu" ilkesine dayandığını açıklıyor. 

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Beynimiz bize, mümkün olduğunca etkili bir şekilde anlaşılabilecek pürüzsüz, kesintisiz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. 

Aynı şekilde, görsel sistemimiz de tekdüzelik ve yumuşak geçişleri algılamak üzere programlanmıştır.

Portakal neden kırmızı file içinde satılıyor?

Kırmızı file, turuncunun üzerine yerleştirildiğinde, beynimiz gördüklerimizi basitleştirmek için bitişik renkleri birleştirir.

Bu yöntemin, portakal satışlarını gerçekten artırıp artırmadığı henüz bilinmiyor olduğu için araştırmacıları, bu görevi üstlenmeye davet ediyoruz...

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