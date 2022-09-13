Blue Origin’in New Shepard roketi son görevinde başarısız oldu
Yakın zaman önce Artemis görevi hakkında olumsuz gelişmeler duymuştuk. Şimdi ise Blue Origin imzalı New Shepard roketinin son görevinde patladığını öğrendik.
Uzay görevlerine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Jeff Bezos, şirketinin son uzay görevinde başarısız olmasıyla gündeme geldi. Gelen bilgilere göre Blue Origin, NS-23 görevine doğru yola çıkmıştı. Bu görevde yer alan New Shepard roketi, alçak dünya yörüngesine farklı yükler çıkartacağı sırada başarısız oldu ve iletişim kesildi.
Twitter hesabı üzerinden duyuruldu
İlginç bir şekilde roket modelinde insan taşıma özellikli kapsül de bulunuyordu. Bu sırada elbette içinde insan yoktu ancak roket sorunu algıladığı anda bu kapsül özel paraşütü ile yere indi.
Yani insanlı bir görev olsaydı ve başarısız olsaydı insanlar zarar görmeyecekti. Söz konusu durumdan sonra Twitter üzerinden paylaşım yapan resmi Blue Origin hesabı, kaçış sisteminin tasarlandığı gibi olduğunu vurguladı.
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