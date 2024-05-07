Boeing'in Atlas V roketindeki sorun nedeniyle fırlatma ertelendi

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:01

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:01

Uzay çalışmalarını hızlandıran şirketler planlarını uygulamaya koyarken bazı sorunlar yaşıyorlar. NASA ve Boeing'in ortaklaşa gerçekleştireceği uzay görevinde tercih edilen Atlas V roketinde yaşanan bir sorun nedeniyle fırlatma ertelendi.

BOEING İÇİN BİR İLK OLACAKTI

Boeing Starliner olarak isimlendirilen kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşıyacaktı. Bu görev Boeing için ilk olacaktı ancak yaşanan sorunlar sebebiyle bu gerçekleşmedi.

Aktarıldığı kadarıyla Atlas V isimli roket 2002'den beri kullanılıyor ve yüzde 100 başarı oranına sahipti. Yapılacak fırlatmaya dakikalar kala Atlas V'de sorun tespit edildi ve erteleme kararı verildi.

Yeni tarih hakkında bir açıklama yapılmadı ancak 10 Mayıs'ta fırlatmanın tekrar denenmesi bekleniyor.