Bu robotlardan birinin evinizi temizlemesine izin verir miydiniz?

Tüm sıkıcı ev işlerini yerine getirebilecek bir robot yardımcıya sahip olma fikri onlarca yıldır var.

Yapay zeka sayesinde şimdi bu gerçek oluyor. Bu yıl gerçek anlamda ilk kez çok amaçlı robotlar evlere girmeye başlayacak.

Silikon Vadisi'nde, çamaşırları katlamak, bulaşık makinesini doldurmak ve arkamızı toplamak için hızla eğitiliyorlar.

Bu teknolojinin üreticileri büyük vaatlerde bulunuyor.

Robot yardımcıların becerilerini kendi gözlerimle görmek istedim.

Bu yüzden Eggie, NEO, Isaac ve Memo ile buluşmaya gittim.

Bu insansı veya kısmen insansı (bacaksız) robotlardan biri odaya girdiğinde gülümsememek mümkün değil.

Genel durum şu ki, birçoğu artık pek çok önemli (ve sıkıcı) işi yerine getirebilecek kadar çevik, hassas ve becerikli.

Nispeten yeni bir start-up olan Tangible AI'nın robotu Eggie'nin bir ceketi askıya asmasını, yataktan nevresimi çıkarmasını ve mutfak tezgahını silmesini izledik.





Ama bunu çok yavaş yapıyor, tekerlekler üzerinde tökezleyerek yuvarlanıyordu.

Aynı şekilde, kısa süre önce robotu için ön siparişleri başlatarak heyecan yaratan 1X'in NEO'su da yumuşak malzeme destekli ayakları üzerinde firmanın deneme mutfağında yavaş ama etkili bir şekilde dolaşabildi.

Bitkileri suladı (bir kez döküldü), bana bir içecek getirdi ve dolapların kulplarını tutmakta zorlandığı için biraz da benim yardımımla tabakları ve bardakları topladı.

Yavaş olmasalardı, Eggie veya NEO benzeri bir robotun benim ve çocuklarımın arkasını temizlemesinin çok yararlı olabileceğini düşünebilirdim.

Ancak NEO ve Eggie'nin bir sırrı var - insanlar tarafından yönetiliyorlar.

Bu, tanıtım videolarının göstermediği ve Silikon Vadisi'nde ziyaret ettiğimiz şirketlerinin de önemsiz göstermeye çalıştığı bir şey.

Tangible AI'nın kurucusu Bipasha Sen, teknolojinin hızlı gelişimi konusunda iyimser.

"Bugün insanların iki beklentisi var: Bir araba ve bir ev. Gelecekte ise üç istekleri olacak: Bir araba, bir ev ve bir robot" diyor gülümseyerek.

Şehrin diğer ucundaki 1X, mikroçip üreticisi Nvidia da dahil olmak üzere teknoloji devlerinin büyük mali destekler sunduğu bir şirket.

Lüks genel merkezlerinde, NEO prototiplerinin inşa edildiği, test edildiği ve onarıldığı kısıtlı bir alanı gezdik.

Norveçli CEO Bernt Børnich, kullanışlı bulduğu NEO'yu kendi evinde kullandığını, evi süpürdüğünü ve ailesinin arkasını topladığını ve bunu kısmen kendi başına kısmen de insan yönetimiyle yaptığını söylüyor.





"Çok fazla verimiz var, bu nedenle evimdeki pek çok şey otomatik hale getirilebilir, ancak düzenli olarak birileri devreye girip yardımcı oluyor" diyor.

Bu robotların kaotik ev ortamlarımızda gezinmeyi nasıl öğrendiklerini veriler gösteriyor. İnsansı robotlar için bu, fabrikalarda çalışmaktan çok daha zor bir görev.

1X, NEO'nun yapay zeka temelli beynini geliştirme planlarının bir parçası olarak onu bu yıl evlere sokmayı planlıyor.

1X, son yapay zeka gelişmeleri sayesinde NEO'nun otonom hareket etme becerilerini geliştireceğinden emin.

Ancak robotun kendi başına harekete geçtiğini kanıtlayan bir deneme sürümü görmedik.

Bu robotların ilk müşterileri muhtemelen çok sabırlı olmak zorunda kalacak ve robotun kafası karıştığında onu uzaktan kontrol eden operatörlere özel hayatlarını açmayı umursamamaları gerekecek.

NEO'nun aylık maliyeti yaklaşık 500 ila 20.000 dolar arasında olacağı için varlıklı olmaları da gerekecek.

Børnich, "İlk müşterilerimizin çoğu aslında bundan fayda sağlayacak insanlar, ancak doğru müşterileri bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu robotları erkenden benimseyenleri, bu işi yapmamıza yardımcı olmaları için kullanabiliriz" diyor.

Teknoloji sektörü için alışılmadık bir şekilde, ev robotlarına yönelik yatırımların çoğu teknoloji devlerine değil start-up'lara gidiyor gibi görünüyor.

Tesla insansı robot inşa ediyor ancak hangi pazarı hedefleyeceği belli değil - fabrikalar mı yoksa evler mi?

CEO'su Elon Musk bu robotlar için büyük bir pazar olacağına inanıyor. Bir trilyon dolarlık rekor maaş paketi kısmen önümüzdeki 10 yıl içinde bir milyon robot satma planına dayanıyor.

Ancak piyasaya ilk girecek olanlar Silikon Vadisi start-up'ları gibi görünüyor.

San Francisco'daki Noe Vadisi'nde başka bir ev robotu şirketi, çamaşır katlama gibi kısıtlı bir görev için bile olsa, işlerliğine dair verileri toplamak için robotunu çoktan hizmete soktu.

Weave Robotics'in şehir genelindeki çamaşırhanelerde otonom olarak çamaşır katlayan yedi Isaac'i bulunuyor.





Tişörtleri yaklaşık 90 saniyede titizlikle katladığını gördük, ancak üreticisi her geçen gün daha da hızlandığını söylüyor.

Şirket bu yıl Isaac'in evlerde genel amaçlı kullanılacak versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak kaç görevi kendi başına gerçekleştireceği belli değil.

Sunday AI, veri toplama zorluğuna iyi bir çözüm bulmuş gibi.

Robotun yavaş ama sorunsuz bir şekilde kahve yapmasını, çorapları yuvarlamasını ve çok kırılgan şarap bardaklarından oluşan bir masayı temizlemesini izledik.

Ancak bu son derece yetenekli robot bile bir hata yaptı. İlk denemesinde bir şarap kadehini kırdı.

Buradaki mühendisler, geliştirdikleri bir robot eldiveni sayesinde önümüzdeki yıl piyasaya sürüldüklerinde her şeyin düzgün işleyeceğinden eminler.

Kurucu ortak Tony Zhao, "Bu eldivenleri ürettik ve insanlar bunları evlerinde giyip bizim için veri topluyorlar ve bu da bize gerçekten çok çeşitli veriler sağlıyor çünkü artık 500 evi ve insanların ev işlerini nasıl yaptıklarını görüyoruz" diyor.

Fiziksel işler için kullanılan yapay zeka robotlarının öğrenme süreci, insanların da nasıl angarya işlerle uğraştıklarını hatırlatıyor.

Bu robotlara kıyasla, yapay zekalı sohbet botlarını eğitmek, milyarlarca web sayfasını, kitabı ve filmi özümseyerek akıllarını geliştirebildikleri için daha kolay.

Ziyaret ettiğimiz son şirket, robot geliştirme konusunda tamamen farklı bir bakış açısına sahip.

Physical Intelligence şirketi bir robot yapmakla ilgilenmiyor. Robotları akıllı hale getirecek beyinleri geliştiriyor.

Mühendisler, herhangi bir robot donanımı için yapay zeka yazılımı geliştirmek üzere her türlü farklı robotik kol, el ve gövdeyi kullanıyor.

Kurucu ortak Chelsea Finn, "İster insansı bir robot olsun, isterse bir cihaza daha yakın görünen bir şey olsun, her türlü fiziksel mekanizmaya zeka katabilmek istiyoruz" diyor.

Bu yaklaşımları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve OpenAI gibi yatırımcılar tarafından heyecanla destekleniyor.

Bu teknolojiye büyük miktarda yatırım yapılıyor ve Silikon Vadisi merkez üssü olmasına rağmen Çinli rakipleriyle mücadele ediyor.

Çin'de genel olarak insansı robotlara yönelik sektör aslında o kadar hareketli ki, hükümet kısa süre önce robotların umdukları kadar başarılı veya popüler olmaması halinde patlayabilecek bir balon oluşma riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası Robotik Federasyonu, ev işlerinde kullanılabilecek robotların gerçekten kullanışlı hale gelmesi ve kabul görmesinin 20 yıl alabileceğini düşünüyor.

Robotların ne kadar talep göreceği konusunda da soru işaretleri var.

Sadece zenginlerin oyuncağı mı olacaklar yoksa robot süpürgeler gibi yaygın kullanım için yeterince ucuzlayacaklar mı?

Ancak bu teknolojiyi geliştiren mühendislerde, hepimizin evlerimizde isteyeceğimiz bir geleceği inşa ettiklerine dair gerçek bir inanç var.