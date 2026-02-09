Bu robotun bakışları tekinsiz hissettiriyor mu?

Teknoloji şirketleri robotlarını insanlara benzetmekten uzak durmaya çalışıyor. Çünkü her ne kadar gerçekçi bir yüz, cilt kaplaması ya da mimik eklerse insanlarda tuhaf bir his bırakabiliyor. Hatta bunun teoride bir adı da var: Tekinsiz vadi. Uncanny Valley olarak yabancı literatürde yer alan bu tabir insan benzeri robotların, insana çok benzemesi sebebiyle küçük kusurlara sahip olduklarında bile korku ve rahatsızlık hissetmesine neden olmasını tanımlıyor.

İnsansı robotlar geliştiren şirketler de bu histen kaçınmak için özel tasarımlar yapıyorlar ancak DroidUp adlı Çin merkezli bir şirket bunun sınırlarını aşmış durumda. Şirket, dünyanın ilk tamamen biyonik ve akıllı robotu olan Moya'yı tanıttı.

Moya biyolojik modellerden ilham alan yapay zeka robotu olarak konumlandırılıyor ve araştırmacılar tarafından dünyanın ilk biyomimetik yapay zeka robotu olduğu ifade ediliyor.

Moya’nın en dikkat çeken özellikleri arasında gerçekçi dokunma hissi, insan benzeri hareketler, göz takibi ve mikro ifadeler ve yapay zeka ile bağlantı kurup cevap verebilmek var.

Robot, insan derisine benzer bir malzemeye sahip ve vücut sıcaklığı da yaklaşık 32 ila 36 santigrat derece arasında seyrediyor. Bu sayede dokunulduğunda metal ya da soğuk yüzey hissi bırakmıyor.

Moya, yürüyüş ve duruş açısından yaklaşık yüzde 92 oranında insan benzeri bir yapıya sahip.

İnsansı robotun gözlerine yerleştirilen entegre kameralar sayesinde yüz ifadelerini, göz temasıyla takip ediyor ve duygu yansıtan küçük yüz hareketleri sergileyebiliyor.

DİĞER İNSANSI ROBOTLARDAN FARKI NEDİR?

DroidUp’un kurucusu Li Qingdu, insanların robotlarla etkileşimini duygusal bağ kurabilecek seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Robotun, sıcak derisinin, yüz ifadelerinin ve bakış takibinin bu etkileşimi daha doğal hale getirmek için özel olarak geliştirildiğini aktardı.

Moya’nın öncelikli hedeflenen kullanım alanları ise sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim ve de müşteri hizmetleri olarak sıralandı.

Moya’nın 2026 sonuna kadar ticari pazara girmesi bekleniyor. Robotun tahmini fiyatı yaklaşık yaklaşık 173 bin dolar civarında olacak.